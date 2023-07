Blac Chyna ponosno razkazuje svoje telo brez vsadkov po operaciji

Zvezdniki nas običajno šokirajo s številnimi plastičnimi operacijami in neskončno vrsto popravkov na svojem telesu ali obrazu. Od vsadkov do filerjev, s katerimi mnogi pretiravajo in svoj videz popačijo skoraj do neprepoznavnosti. Prav zato je odločitev nekdanje žene Roberta Kardashiana Blac Chyne, da si z operacijo zmanjša vsakde v prsih in zadnjici, ter raztopi polnila na obrazu, tako nenavadna.