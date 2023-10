Blac Chyna prodaja svoja oblačila, torbe in čevlje, da bi plačala račune

Whitova – ki se je marca upokojila s platforme OnlyFans – je nadaljevala s trditvijo, da se njeni računi kopičijo zaradi sodne bitke z nekdanjim partnerjem in da zahteva, da ji Tyga plača 125.000 evrov za kritje njenih pravnih in računovodskih stroškov.

"Ta dobiček je nekoliko dopolnil mojo strmoglavo poslovno prodajo," je pojasnila in zatrdila, da je letos s preprodajo zaslužila več kot 178.000 evrov. Vendar je hkrati opozorila: "To je samo začasna rešitev, saj mi bo sčasoma zmanjkalo predmetov, ki jih lahko prodam."

35-letna zvezdnica, ki se je nedavno odvadila od odvisnosti, bije bitko za skrbništvo nad sinom, ki ga ima s 33-letnim raperjem Tygo, in trdi, da se ta vsakodnevno vmešava v njene obiske, ki jih ima odobrene za obisk sina. Kot še navaja, fantkov oče ne želi komunicirati z njo ali ji zagotoviti informacij v povezavi s sinom, med katerimi so Kingova zdravstvena kartoteka, naslov bivališča in šola, ki jo obiskuje.

Vendar pa so viri za TMZ povedali, da Chyna pozna Tygin naslov in ima dostopno linijo komunikacije z njunim otrokom. Vir je še trdil, da je glasbenik, ki je bil z zvezdnico par od leta 2011 do 2014, Kingu plačeval šolnino za zasebno šolo, zdravstvene račune in vsakodnevne življenjske stroške.