Blac Chyna si je zmanjšala prsi in iz zadnjice odstranila vsadke

Ameriška manekenka Blac Chyna je na Instagramu objavila posnetek, v katerem je sporočila odločitev, da gre pod nož. "Trenutno sem pri zdravniku, saj na različne načine spreminjam svoje življenje. Ena od stvari, s katero menim, da bom naredila korak naprej, je odstranitev zadnjičnih vsadkov," je iskreno dejala.

V naslednjem posnetku je resničnostna zvezdnica povedala, da se je prav tako odločila, da si zmanjša svoje prsi, saj je prerasla to fazo. "To je že peti in upam, da tudi zadnji popravek mojih prsi." Pojasnila je, da je odločitev sprejela, ker želi spremeniti svojo identiteto. Ob tem je svoje sledilce opozorila, da je imela zaradi lepotne operacije za povečanje zadnjice, ki jo je imela pri 19 letih, težave z zdravjem. "Želim, da vse ženske vedo, naj si ne dajejo silikonskih vsadkov, saj lahko zboliš, umreš, imaš zaplete ali kar koli drugega norega."