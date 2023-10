Blac Chyna: Tygovi prijatelji so me vrgli iz njegove hiše

Blac Chyna je v podkastu The Viall Files Nicka Vialla podrobno opisala svoj razhod z raperjem Tygo . Zvezdnika sta bila skupaj od leta 2011 do 2014, v razmerju pa se jima je rodil sin King Cairo . V pogovoru je Chyna dejala, da je bila za njuno zvezo usodna Kylie Jenner , s katero naj bi jo glasbenik prevaral.

"Najina zveza se je počasi iztekala, nato pa se je začel pogovarjati s Kylie, ki je imela približno 16 let ali nekaj takega," je pojasnila. "Ja, bila sva zaročena in podobno in to je nekako stvar končalo." Na vprašanje, kako je izvedela za Tyga in Kylie, je odgovorila: "Mislim, da na enak način kot vsi ostali, prek interneta."

V nadaljevanju je pojasnila, da je bila kmalu po začetku govoric o Tygovi novi romanci jeseni 2014 prisiljena zapustiti njegov dom. "Pravzaprav se je razmerje končalo, ko so me Tygovi prijatelji vrgli iz njegove hiše. Ja, spakirali so moje stvari in jih dali v moj, no, njegov tovornjak," je dejala.

Na koncu je povedala, da je bilo to prvič, da je razpravljala o tem, kako se je končalo njuno razmerje: "Nikoli nisem govorila o teh stvareh, ampak veste, kaj? Mislim, da sem s tem poglavjem zaključila, ljudje morajo slišati mojo plat."