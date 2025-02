Blake in Ryan prvič po začetku odmevne pravne bitke na rdeči preprogi

OGLAS

Pretekli konec tedna je bilo v New Yorku pestro. Mesto so zavzeli številni zvezdniki, ki so se udeležili posebne edicije kultne oddaje Saturday Night Live, ki praznuje 50. obletnico. Snemanja oddaje SNL 50: The Anniversary Special sta se na presenečenje mnogih udeležila tudi zakonca Blake Lively in Ryan Reynolds, ki sta v zadnjem obdobju zaradi odmevne pravne bitke z Justinom Baldonijem vseprisotna v medijih.

Ryan Reynolds in Blake Lively prvič po začetku odmevne pravne bitke na rdeči preprogi. FOTO: Profimedia icon-expand

Kljub dejstvu, da prestajata težko obdobje in sta predvsem na spletu deležna številnih kritik, sta se pred fotografskimi objektivi sprehodila nasmejana. Zvezdnik je za dogodek nadel elegantno črno opravo, njegova soproga pa je sijala v svetlikajoči se toaleti z ujemajočimi se visokimi petami in nakitom. Ne le dobre volje, zvezdnika sta s seboj prinesla tudi humor. Med oddajo se je namreč igralec pošalil na račun vsega, kar trenutno doživlja. Po tem, ko sta ga iz množice zvezdniških obrazov izpostavili voditeljici večera Tina Fey in Amy Poehler, ter ga vprašali, kako je, je on šaljivo odgovoril: "Super sem! Zakaj? Kaj sta slišali?" Občinstvo je vse skupaj pospremilo s smehom, resnejšega obraza pa je bila njegova Blake, ki je sedela poleg njega.

Med oddajo se je igralec pošalil na račun vsega, kar trenutno doživlja. FOTO: Omrežje X icon-expand

Da je bilo v občinstvu malo morje zvezdnikov, potrjuje seznam povabljencev. Na njem so med drugim bili Lady Gaga, Meryl Streep, Eddie Murphy, Adam Sandler, Chris Rock, Bad Bunny, Miley Cyrus, Sabrina Carpenter, Adam Driver, Pedro Pascal, Tom Hanks in Rita Wilson ter Woody Harrelson. V občinstvu je bilo moč ujeti tudi imena, kot so Drew Barrymore, Scarlett Johansson, Kim Kardashian, Pete Davidson, Dakota Johnson, pa Emma Stone in legendarna Cher.