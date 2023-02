Blake Lively in Ryan Reynolds četrtič starša

Blake Lively in Ryan Reynolds sta četrtič postala starša, poroča Page Six. Ameriški medij je veselo novico potrdil po tem, ko je zvezdnica serije Opravljivka na Instagramu objavila fotografijo, na kateri doma pozira s svojim možem in taščo Tammy Reynolds, iz fotografije pa je razvidno, da nima več nosečniškega trebuha.