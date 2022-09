New York, 15.09.2022, 20:17 | Posodobljeno pred eno uro

Hollywoodski zvezdniški parček bo kmalu večji za novega družinskega člana. Blake Lively in Ryan Reynolds pričakujeta četrtega otroka. Novico o veselem pričakovanju je sporočila kar igralka sama, ko se je na dogodku v New Yorku pojavila z nosečniškim trebuščkom. Par ima sicer že tri hčerke, sedemletno James, petletno Inez in dvoletno Betty.