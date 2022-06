Blake Lively in Ryan Reynolds vedno znova dokazujeta, da sta popoln par

Malo zvezdniških parov je tako šaljivih na račun svojega partnerja, kot sta Blake Lively in Ryan Reynolds . Filmska zvezdnika sta se spoznala leta 2010 na snemanju filma Zrelena lanterna, leto kasneje postala par in se leta 2012 tudi poročila. Kasneje sta postala starša trem hčerkam: James, Inez in Betty (po zadnji je eno od svojih pesmi poimenovala njuna skupna prijateljica Taylor Swift).

Na letošnji rdeči preprogi znamenite Met Gale sta navdušila predvsem, ko je Blake osupla s spremembo obleke. Ko je iz prve obleke pokazala, da se spodaj skriva še ena, še bolj večja in še bolj glamurozna obleka, je njen mož Ryan ostal brez besed. "Najdite nekoga, ki vas gleda tako, kot Ryan gleda Blake," je le eden od tvitov, ki so se pojavili po glamurozni rdeči preprogi.

A čeprav veljata za skoraj da popoln par, ki si je kljub norosti sveta zabave ustvaril družino, sta znana predvsem po tem, da se zelo rada šalita na račun eden drugega. Kljub dolgi zvezi in družinskemu življenju, jima uspe ohranjati mladosten pristop k zvezi. " Ne jemljeva se preveč resno, zelo pomembno pa je, da sva primarno zelo dobra prijatelja. Biti zaljubljen je super, ampak, ali sta si s partnerjem resnično všeč? To je vprašanje, ki si ga morate zastaviti," je v enem od intervjuju povedal Ryan in dodal: "Všeč sva si bila od prvega dne, ko sva se spoznala. Skupaj rasteva in se učiva eden od drugega. Lahko sem zelo srečen, da sem v njej našel takšno prijateljico."

'Skoraj sigurno si ti oče moje otrok'

Na očetovski dan, ki ga v Združenih državah Amerike praznujejo junija, je Blake na svojem Instagramu objavila fotografijo moža z eno od njunih hčerk in ob tem šaljivo napisala: "Od dneva, ko se je najin otrok rodil, sem skoraj sigurna, da si ti njen oče."

Trenutek, ko je med porodom Ryan predvajal napačno pesem

V enem od intervjujev je Ryan povedal, kaj se je dogajalo v porodni sobi, med tem k ose je Blake soočala s hudimi popadki. Odločil se je, da ženi predvaja pesem Let's get it on pevca Marvina Gayea. "Ko se je pesem začela, me je začela klati z očmi. Vprašala me je, če se delam norca iz nje?" (smeh) Pesem je sicer jasno vabilo k predajanju spolnih užitkov, zato je jasno, da si je želel malce nasmejati svojo ženo in njene misli odvrniti od bolečih popadkov.

Šaljiv komentar na boleče govorice

Ko se je govorilo, da naj bi bila njuna zveza na preizkušnji in da naj bi imela težave, je Ryan na novinarsko vprašanje, če je to res, odgovoril: "Ko bi le imela težave. Potrebujem malo časa zase." V tonu glasu je bilo več kot očitno zaznati sarkazem, zato s tem ni podžgal novih govoric.

'To je recept najinega zdravega odnosa'

Le dan po tem, ko je Blake Lively javnosti priznala, da je noseča, so Ryana Reynoldsa na rdeči preprogi vprašali, kaj je recept za uspešno zvezo. Takrat je povedal: "Včasih se delava norca eden iz drugega. To je tako, kot je rekel moj oče: 'Če ne moreš reči nič lepega, reči vsaj kaj, kar jo bo spravilo v zadrego.' Tega se drživa z Blake. Mislim, da je to recept do zdravega odnosa."