Blake Lively izbrisala vse fotografije z Instagrama

Blake je namreč z Instagrama, kjer ima 25,8 milijona sledilcev, izbrisala (skoraj) vse. Pustila je le eno objavo iz septembra, in sicer napovednik za njen novi film Ritem sekcija (The Rhythm Section), ki bo v kinematografe po svet predvidoma prišel 31. januarja naslednje leto.

Kaj se je zgodilo z Blake Lively in kam so izginile vse fotografije, tudi tiste, na katerih je bil njen mož Ryan Reynolds ?

To, da je 32-letna igralka izbrisala vse objave, je le del njene strategije na družbenih omrežjih. Zvezdnica se namreč pripravlja na promocijo že prej omenjenega filma in to ni prvič, da je naredila kaj takega. Lani, ko je promovirala film Milo za drago (A simple favor), v katerem nastopata tudiLinda Cardellini in Anna Kendrick, je prav tako izbrisala vse objave.