Blake Lively kljub sodni drami znova pred kamere

Ob kulisi odmevnega sodnega procesa med hollywoodsko zvezdnico Blake Lively in soigralcem ter režiserjem Justinom Baldonijem, je igralka potrdila svoj naslednji filmski projekt. Kot glavna zvezda in producentka se bo podpisala pod novo akcijsko romantično komedijo The Survival List.

Blake Lively FOTO: Profimedia icon-expand

V prihajajočem projektu filmskega studia Lionsgate bo Livelyjeva upodobila Annie, prebrisano producentko resničnostnih oddaj, ki jo prisilijo v sodelovanje s prevarantskim mojstrom preživetja v divjini.

Na družbenih omrežjih je novi filmski projekt soproge Ryana Reynoldsa že deležen številnih negativnih odzivov privržencev Justina Baldonija. "Vso srečo režiserju, ki se bo ukvarjal z njenim dramatiziranjem," se glasi eden od spletnih komentarjev. "Temu filmu Taylor ne bo posodila svoje glasbe," je na skrhano prijateljstvo med igralko in Taylor Swift namignil drugi. Ob negativnih pripombah, pa se je oglasil tudi tabor podpornikov zvezdnice. "Le tako naprej, punca," je zapisala ena od uporabnic.

Javni sodni proces med Blake Lively in Justinom Baldonijem se bo uradno začel marca naslednje leto.