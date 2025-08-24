Blake Lively kljub sodni drami znova pred kamere

Ob kulisi odmevnega sodnega procesa med hollywoodsko zvezdnico Blake Lively in soigralcem ter režiserjem Justinom Baldonijem, je igralka potrdila svoj naslednji filmski projekt. Kot glavna zvezda in producentka se bo podpisala pod novo akcijsko romantično komedijo The Survival List.
V prihajajočem projektu filmskega studia Lionsgate bo Livelyjeva upodobila Annie, prebrisano producentko resničnostnih oddaj, ki jo prisilijo v sodelovanje s prevarantskim mojstrom preživetja v divjini.
Na družbenih omrežjih je novi filmski projekt soproge Ryana Reynoldsa že deležen številnih negativnih odzivov privržencev Justina Baldonija. "Vso srečo režiserju, ki se bo ukvarjal z njenim dramatiziranjem," se glasi eden od spletnih komentarjev. "Temu filmu Taylor ne bo posodila svoje glasbe," je na skrhano prijateljstvo med igralko in Taylor Swift namignil drugi. Ob negativnih pripombah, pa se je oglasil tudi tabor podpornikov zvezdnice. "Le tako naprej, punca," je zapisala ena od uporabnic.
Gre za prvi filmski projekt Blake Lively, odkar je decembra 2024 vložila tožbo proti igralcu in režiserju Justinu Baldoniju, v kateri ga obtožuje spolnega nadlegovanja ter poskusa uničenja njenega ugleda. Baldoni, ki vse očitke odločno zavrača, je v odgovor sprožil kar 400 milijonov evrov težko tožbo proti Livelyjevi in njenemu možu Ryanu Reynoldsu zaradi domnevnega izsiljevanja in obrekovanja. Sodnik je Baldonijev zahtevek sicer zavrnil, javni sodni proces pa se bo na sodišču začel marca 2026.
