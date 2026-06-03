Blake Lively: Mišice mojega moža so za OnlyFans

Si mišice Ryana Reynoldsa resnično zaslužijo svoj profil na platformi OnlyFans? Tako je prepričana njegova draga Blake Lively. Zvezdnica je na družbenih omrežjih delila fotografijo svojega moža, ob tem pa pripisala, da je s svojo postavo njen profil uradno spremenil v omenjeno platformo.

Blake je na Instagramu delila fotografijo svojega moža Ryana Reynoldsa. FOTO: Instagram

Igralka je delila fotografijo, na kateri njen mož pozira, naslonjen na mizo. Pod pazduho stiska rjavo usnjeno torbico, vredno okoli 26.000 evrov, na roki ima nakit in uro, oblečen pa je v svetlo rjave hlače in temno rjav pulover. Pulover lepo poudari njegovo postavo, kar je bil tudi glavni razlog, da je Blake fotografijo komentirala z besedami, da si zasluži pozornost tudi na drugih kanalih. Igralčevega obraza se na fotografiji ne vidi. Že pred to objavo je 38-letnica delila nekaj fotografij, na katerih Ryan nosi kratko majico, tam pa se še bolje vidijo njegove mišičaste roke, za to je bil tovrstni opis zgolj nadaljevanje njenih predhodnih, še bolj zgovornih objav.