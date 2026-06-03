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Blake Lively: Mišice mojega moža so za OnlyFans

Los Angles, 03. 06. 2026 16.14 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Blake je na Instagramu delila fotografijo svojega moža Ryana Reynoldsa.

Blake Lively in Ryan Reynolds sta znana po tem, da se rada šalita na račun drug drugega. Seveda znata drug drugega tudi pohvaliti, a večinoma je vse v duhu zbadanja. Tako je igralka nedavno na družbenih omrežjih delila fotografijo svojega moža, ob tem pa pripisala, da je s svojo podobo poskrbel, da se je njen Instagram spremenil v platformo OnlyFans.

Si mišice Ryana Reynoldsa resnično zaslužijo svoj profil na platformi OnlyFans? Tako je prepričana njegova draga Blake Lively. Zvezdnica je na družbenih omrežjih delila fotografijo svojega moža, ob tem pa pripisala, da je s svojo postavo njen profil uradno spremenil v omenjeno platformo.

Blake je na Instagramu delila fotografijo svojega moža Ryana Reynoldsa.
Blake je na Instagramu delila fotografijo svojega moža Ryana Reynoldsa.
FOTO: Instagram

Igralka je delila fotografijo, na kateri njen mož pozira, naslonjen na mizo. Pod pazduho stiska rjavo usnjeno torbico, vredno okoli 26.000 evrov, na roki ima nakit in uro, oblečen pa je v svetlo rjave hlače in temno rjav pulover. Pulover lepo poudari njegovo postavo, kar je bil tudi glavni razlog, da je Blake fotografijo komentirala z besedami, da si zasluži pozornost tudi na drugih kanalih. Igralčevega obraza se na fotografiji ne vidi. Že pred to objavo je 38-letnica delila nekaj fotografij, na katerih Ryan nosi kratko majico, tam pa se še bolje vidijo njegove mišičaste roke, za to je bil tovrstni opis zgolj nadaljevanje njenih predhodnih, še bolj zgovornih objav.

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Zvezdnika sta sicer znana po tem, da se rada šalita na račun drug drugega. Tako pogosto objavljata različne fotografije, na katerih z raznimi fotomontažami poskrbita za smeh in zabavo. Pred leti je tako odmevala objava 49-letnika, ko se je pošalil iz fotografije svoje žene in njene dobre prijateljice Taylor Swift. Namesto njunih obrazov je namreč prilepil svojega in obraz njenega zaročenca Travisa Kelceja. "Počutim se, kot da bi si moral to zapomniti," je takrat pripisal k fotografiji.

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