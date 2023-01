Blake Lively našla rešitev za nosečniško garderobo in kombinirala dve obleki

"Ko oblečeš obleko, ki je na hrbtni strani ne moreš več zapeti, čez oblečeš drugo, katere gumbov se ne da več zapeti, in nosiš obe. Kdo pravi, da dvakrat narobe ne more biti prav?" je pripisala 35-letnica, ki je kombinirala črno dolgo obleko preko katere je oblekla drugo z belimi pikami, nobena pa ji ni več prav. Videz je dopolnila z biserno ogrlico. Z nasmehom na obrazu je tako igralka ustvarila svoj stil, med tem ko z Ryanom Reynoldsom pričakujeta četrtega otroka.

Zvezdnica serije Opravljivka je novico, da je v veselem pričakovanju sporočila kar sama ko se je na dogodku v New Yorku pojavila z nosečniškim trebuščkom. Par, ki se je poročil leta 2012, ima sicer že tri hčerke, sedemletno James , petletno Inez in dvoletno Betty . 46-letni Reynolds je v novembrskem intervjuju za Entertainment Tonight razkril, da se starejše sestre že zelo veselijo dojenčka, prav tako pa je navdušen tudi zvezdnik.

"Moraš biti malce nor, da se v to spustiš še četrtič, če ti prej ni bilo všeč. Noro bo, a se oba zelo veseliva," je takrat povedal, pred kratkim pa je v pogovorni oddaji Kelly Clarkson Show spregovoril še o tem, kako se družina pripravlja na prihod novega člana: "Ko pričakuješ prvega, mora biti vse popolno, pripravljeno in sterilizirano. Ko pričakuješ četrtega, pa greš s tokom. Ne pripravljamo se veliko. A tega ne morem trditi za svojo ženo, saj je ona v tem in mora zmagati. Pripravljena je in oba se že zelo veseliva."