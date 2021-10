Blake Lively ne dovoli objavljanja fotografij svojih otrok

Igralka Blake Lively je na družbenem omrežju stopila v bran svojim trem otrokom. Od lastnikov profila Hollywood Star Kids na Instagramu, ki objavljajo fotografije otrok, rojenih v zvezdniških družinah, je zahtevala, da izbrišejo fotografijo, na kateri se z možem Ryanom Reynoldsom sprehajata skupaj s svojimi tremi hčerami, 6-letno James, 5-letno Inez in 2-letno Betty.

34-letnica, ki je v preteklosti dala jasno vedeti, da ne odobrava paparacev, ki fotografirajo njene otroke, je pod fotografijo zapisala: "To je zelo skrb vzbujajoče. Osebno sem vam že povedala, da ti moški zasledujejo in nadlegujejo moje otroke. In še vedno to objavljate. Rekli ste, da boste prenehali. To ste mi osebno obljubili. To ni spoštovanje. S tem tudi vi izkoriščate zelo majhne otroke. Prosim. Izbrišite. Prosim. Nekaterih staršev to ne moti. Naju moti," je zapisala razburjena igralka, najbolj znana po svoji vlogi v seriji Opravljivka.