Blake Lively ob možu blestela v čudoviti obleki z razgaljenim hrbtom

Za to priložnost je 33-letna Blake nosila osupljivo rožnato svetlikajočo kreacijo modnega oblikovalca Prabala Gurunga , ki je imela kar nekaj izrezov, v njej pa je zvezdnica razkazovala goli hrbet. Glamurozen videz je dopolnila s srebrnimi uhani in različnimi prstani.

Potem ko so se po pandemiji covida-19 družabni dogodki končno vrnili v normalo, sta Blake Lively in Ryan Reynolds zagrabila priložnost in se po dolgem času sprehodila pred fotografskimi objektivi. Zadevo sta vzela zelo resno in svojo prisotnost na svečani premieri filma Glavni junak Free Guy dobro upravičila, saj sta blestela kot že dolgo ne.

Zvezdnika sta pred dnevi praznovala 10. obletnico zveze, in sicer sta šla na zmenek v isto restavracijo, kjer se je njuna ljubezenska zgodba začela.

"10 let kasneje. Še vedno greva ven na najin 'prvi zmenek'," je Lively zapisala ob njuni fotografiji v Instagramovi zgodbi, na kateri je pokazala, da sta se odločila za bolj sproščena in lahkotna oblačila. Ob tem je dodala:"Ampak v veliko bolj udobnih čevljih."

44-letni Kanadčan je pred kratkim v podkastu Smartless obujal spomine na snemanje filma Zelena svetilka, kjer sta se s 33-letno Blake tudi spoznala, in razkril, da ni šlo za ljubezen na prvi pogled: "Bila sva prijatelja in kolega, nato pa sva približno leto in pol kasneje odšla na skupni dvojni zmenek, ampak vsak z drugo osebo." Nadaljeval je, da sta se, preden sta postala par, družila in ostajala v stiku, a zgolj občasno. "Nato pa se je, tako kot jaz, odpravljala v Boston, in rekel sem: 'Peljal se bom s tabo.' Odšla sva na vlak in se skupaj peljala. Samo prosil sem jo, naj spi z mano."

Ryan je bil tisti, ki je v zvezi naredil prvi korak, od tam naprej pa se je njuna ljubezenska zgodba začela hitro razvijati. Že leto dni po prvem zmenku, septembra 2012, sta se sprehodila do oltarja in si obljubila večno zvestobo. V zakonu so se jima rodile tri hčere: danes 6-letna James, 4-letna Inez in Betty, ki bo septembra dopolnila dve leti.