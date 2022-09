Blake Lively objavila serijo nosečniških fotografij z namenom, da odžene paparace

Blake se je tako odločila, da v različnih zasebnih situacijah fotografira svoj rastoči trebušček in slike objavi na Instagramu. V objavi je jasno izpostavila nadležne fotografe, ki ji ne dajo miru.

''To so moje nosečniške fotografije, ki so nastale v resničnem življenju, zato me lahko 11 moških, ki stoji pred mojo hišo, pusti pri miru,'' je zapisala. Dodala je, da paparaci pred njihovim domovanjem strašijo njo in otroke in se obenem zahvalila vsem, ki pa vseeno spoštujejo njihovo zasebnost, in tudi tistim, ki so nehali slediti stranem, ki objavljajo fotografije otrok: ''Vi imate moč, da se jim zoperstavite. Hvala tudi medijem, ki ne objavljajo otrok. Zaradi vas je svet boljši.''