Blake Lively po porodu težko našla obleke, ki bi ji bile prav

"Skombinirala sem srajco znamke Lanvin in obleko iz Net-a-Porter, da je nastal ta lep stajling," je začela svoj daljši zapis Blake, ki se je v omenjenih modnih kosih januarja lani pojavila v oddaji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon .

V Instagramovi zgodbi je objavila kar nekaj različnih modnih kombinacij, ki jih je nosila v javnosti po rojstvu svoje hčerkice Betty, ki je zdaj stara že 16 mesecev. Mama treh hčerkic je v objavi potožila, da je imela po porodu resne težave pri iskanju oblačil, ki bi ji ustrezala in bila prav.

Blake Lively in njen mož Ryan Reynolds sta se septembra 2019 razveselila tretje hčerke Betty . Zvezdnica je tokrat izkoristila svoja družbena omrežja ter s svojimi sledilci in oboževalci delila, s kakšnimi težavami se je soočala po porodu.

"Ker nihče ni imel vzorcev, ki bi mi po porodu ustrezali. In veliko oblačil iz trgovin mi tudi ni ustrezalo. Zelo veliko,"je nadaljevala."To ženskam ne sporoča nič dobrega, ko njihova telesa ne ustrezajo ponudbam blagovnih znamk. Zaradi tega se počutiš odtujeno in zmedeno."

33-letna igralka, ki ima z možem Ryanom Reynoldsom še 6-letno James in 4-letnoInez, je še poudarila, da si zdaj, ko gleda za nazaj, želi, da bi bila takrat v svojem telesu po porodu samozavestnejša.