Blake Lively ponovno skupaj s soigralkami iz filma Poletje odraščanja

Blake Lively v nedavni objavi na Instagramu ni skrivala ljubezni do stanovske kolegice in dobre prijateljice Americe Ferrera . "Nekateri tedni so za moške v tvojem življenju, nekateri pa za ženske. Tako vesela sem, da sem lahko praznovala Americo Ferrera, ki je srce in duša filma Barbie, zato ker je srce in duša vsega," je zapisala.

Dodala je: "Poznam jo 20 let, odkar je bila stara 16 let. Gledala sem jo, kako živi, raste, zori, pada, je uspešna, se bori, zmaguje, ustvarja in vodi. Govor, ki ga ima v filmu njen lik Glorie, je nekaj najpristnejšega, kar sem videla na velikem platnu, zato ker je ona takšna. Tako je spektakularna, strastna, navdihujoča in z velikim srcem."

V nadaljevanju je zapisala, da komaj čaka, da bo njena stanovska kolegica pobrala vse igralske nagrade, saj da si jih nihče ne zasluži bolj, kot ona. "Da jo opazujem, kako ženskam dokazuje, da je vse mogoče, je ena izmed mojih časti življenja. Rada te imam, sestra." V zapisu je ljubezen izpovedala tudi igralkama Amber Tamblyn in Alexis Bledel ter s sledilci delila galerijo fotografij.

Igralke so skupaj zaigrale v uspešnici Poletje odraščanja (The Sisterhood of the Traveling Pants), v katerem kot štiri najboljše prijateljice skujejo načrt, kako ostati povezane druga z drugo, ko se njihova življenja začnejo razvijati v različne smeri. Pri tem jim pomaga par kavbojk, ki se popolnoma prilega vsem štirim, kljub temu, da imajo različne postave.