Blake Lively spregovorila o odpovedanih koncertih Taylor Swift na Dunaju

Prejšnji teden so bili zaradi teroristične grožnje odpovedani trije razprodani koncerti na stadionu Ernst Happel na Dunaju. Trije najstniki, ki so obljubili zvestobo ISIS-u, so bili aretirani v povezavi z napadom, načrtovanim za enega od koncertov 14-kratne dobitnice grammyja. Osumljenci, ki so stari od 17 do 19 let, so "želeli izvesti napad na območju zunaj stadiona in ubiti čim več ljudi," je dejal Omar Haijawi-Pirchner, vodja direktorata za državno varnost in obveščevalno službo.

Organizatorji dogodka so pričakovali 65.000 obiskovalcev koncerta, poleg tega pa naj bi bilo zunaj prizorišča še dodatnih 30.000 ljudi. Odpoved dogodka je šokirala in prizadela številne oboževalce, med njimi tudi številne slovenske, ki so se na koncert pripravljali več mesecev. Kljub temu se je na stotine oboževalcev zbralo ob prizorišču, kjer so prepevali svoje najljubše pesmi izvajalke in si izmenjevali značilne zapestnice prijateljstva.