Blake Lively toži Justina Baldonija zaradi spolnega nadlegovanja

Besedni spopadi in obtoževanje, ki smo ga pred meseci, natančenje ob izidu filma Konča se z nama spremljali med Blake Lively in Justinom Baldonijem, se selijo na sodišče. Igralka očitno ni pozabila na slabo izkušnjo, ki jo je imela z režiserjem in soigralcem, zato se je odločila za sodno tožbo. V dokumentih navaja, da jo je 40-letnik spolno nadlegoval, povzročil čustveno stisko ter ji uničil ugled.

Spor, ki ga je zanetilo sodelovanje Blake Lively in Justina Baldonija na snemanju filma Končna se z nama, dobiva sodno nadaljevanje. Igralka se je namreč odločila za tožbo nekdanjega soigralca in režiserja omenjenega filma, ki je že s premiero zanetil iskrico nepozabljivih izkušenj s snemanja.

Blake Lively in Justin Baldoni na snemanju filma.

37-letnica je tako nedavno vložila tožbo, v kateri 40-letnika obtožuje spolnega nadlegovanja, povzročanja čustvene stiske in celo namernega uničevanja njenega ugleda. Po poročanju TMZ-ja, je bilo režiserjevo vedenje neprimerno, čeprav je zvezdnica pred snemanjem zahtevala sestanek, na katerem je jasno obrazložila svoje želje glede prizorov v filmu, udeležil pa se ga je celo njen mož Ryan Reynolds. Zakonca sta pri filmu sicer sodelovala tudi v ozadju, igralka kot producentka, igralec pa je svoj lonček pristavil celo pri samem scenariju.

Igralka z možem Ryanom Reynoldsom, ki se je prav tako udeležil kriznega sestanka.

Med zahtevami je bilo tudi prenehanje prikazovanja eksplicitnih videoposnetkov ali fotografij v njeni bližini, izogibanje razpravljanju o Baldonijevi domnevni pretekli odvisnosti od pornografije in prenehanje razpravljanja o spolnih temah v njeni prisotnosti. Prosila je tudi za odstranitev prizorov spolnih odnosov, oralnega zadovoljevanja ali prizorov orgazmov, razen tistih, ki so bili že del scenarija, ki ga je odobrila ob podpisu pogodbe za film. Podjetje, ki je skrbelo za distribucijo filma, naj bi vse njene zahteve odobrilo.

Odvetnik režiserja vse očitke igralke zavrača in trdi, da se Blake zdaj maščuje prav s tem, kar obtožuje njenega klienta. "Gre za lažne, nezaslišane in namerno žaljive besede iz njene strani z namenom, da bi ga javno ponižala," je med drugim dejal. Oglasila pa se je tudi igralka, ki trdi, da je Justin s svojo ekipo odvetnikov skrbno načrtoval uničenje njenega ugleda in podpihoval vse govorice, ki so se pojavile v medijih. "Upam, da bo moj pravni postopek pomagal odgrniti zastor nad temi zloveščimi povračilnimi taktikami, da bi škodoval ljudem, ki govorijo o neprimernem ravnanju, in pomagal zaščititi druge, ki bi lahko bili tarče," je povedala za BBC.

Sestanek, ki očitno ni obrodil sadov, naj bi potekal že 4. januarja, igralka pa je zaradi neupoštevanja zahtev med snemanjem celo grozila s tem, da se ne bo več pojavila na setu in da filma kasneje ne bo promovirala. Približno istočasno kot njihov sestanek pa so se v javnosti že prvič začela namigovanja o tem, da je Baldoni šovinističen in precej žaljiv do žensk ter da so snemalni dnevi z njim za celotno ekipo izjemno naporni.