Blake Lively v kopalkah oglaševala lastno znamko naravnih pijač

Zvezdnica Blake Lively je na Instagramu objavila vrsto fotografij v kopalkah, s katerimi je oglaševala lastno znamko pijač Betty Buzz, za katere trdi, da so v celoti narejene iz naravnih sestavin. 35-letna igralka, ki je februarja letos s partnerjem Ryanom Reynoldsom povila četrtega otroka, je ponovno navdušila s svojim videzom.

Spomnimo, eno izmed fotografij v kopalkah je objavila že konec preteklega meseca, pod njo pa so se vsuli komentarji, v katerih so se sledilci spraševali, kako je mogoče, da je igralka videti tako fit le nekaj mesecev po prihodu četrtega otroka. Blake, ki ima poleg novorojenčka še tri hčere, osemletno James, šestletno Inez in triletno Betty, je pojasnila, da je za njeno izklesano postavo 'kriv' njen trener.