Blake otroke uporablja kot uteži

Hollywoodska zvezdnica Blake Lively je v intervjuju za Vanity Fair razložila, kako je potekala njena večmesečna dnevna rutina. Igralka je namreč za potrebe njenega prihajajočega filma Ritem sekcija (The Rhythm Section) spremenila svojo dnevno rutino.

"Zbujala sem se ob petih zjutraj – predvsem zato, da sem uredila 'materinske' stvari za hčerki. Nato sem z njima zajtrkovala, se igrala z njima, vključeni sta bili tudi v mojo telovadbo. Dejansko sem ju uporabljala kot uteži, namesto da bi nosila pas z utežmi, sem 'nosila' otroka."

Ko je doma postorila vse, jo je čakalo celodnevno snemanje, ponavadi se je domov vračala okoli devet ure zvečer, ravno v času, da je hčerki pospremila v posteljo. "Iskreno, zvečer nočeta v posteljo, zato sem uvedla večerno rutino, da je šlo lažje." Priznala pa je tudi, da je dostikrat zaspala kar v njuni postelji: "Skoraj vsakič je tudi mene zmanjkalo, ponavadi me je zbudil mož."

Ker je njena vloga zahtevala veliko fizično pripravljenost, je bila vsakodnevna telovadba zelo pomembna, poleg tega ji je veliko časa vzela tudi koreografija bojev, ki jih je morala znati za film: "Koreografija je bila zame res navdušujoča, a ni bila lahko. Dotični kadri so morali biti posneti v enem poskusu, kar je še posebej težavno, ker moraš koreografijo narediti zelo natančno in dovolj realistično, kjer se dejansko malo tepeš." Zaradi tega je staknila tudi manjšo poškodbo roke, izognila se ni niti modricam in buškam.