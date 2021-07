Blake Shelton in Gwen Stefani nista bila na medenih tednih

Blake Shelton je radijskemu novinarju Stormeju Warrenu v intervjuju povedal, da si z ženo Gwen Stefani še vedno nista privoščila poročnega potovanja.

"Ne. Nisva še bila. Verjetno pa bova še šla ... po poroki sva imela nekaj časa zase, samo ona in jaz, ampak saj veste ... Želela sva si nekaj bolj umirjenega, da ne bi potem hitela in hitela iz ene aktivnosti v drugo," je pojasnil glasbenik.

"Tako da sva ostala kar tam v Oklahomi in sva nekaj časa preživela v miru, samo ona in jaz ... ona spoznava kmetijski del Oklahome, in stvari, ki jih lahko počne tam, njena strast, poleg glasbe, so rože," je še povedal.

"Letošnjo pomlad, ko sva imela čas, sva šla in posadila nekaj hektarjev samo cinij (vrsta rož, op. a.) ... letos smo imeli veliko dežja in divje rože, hektarje teh rož. Gwen je zato čisto v nebesih. Tako da v vsakem primeru ne bi želela oditi, ker se lahko dobesedno sprehodi in stoji na hektarjih teh rož. In njej je to všeč. Tudi meni. Super je."