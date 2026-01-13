Naslovnica
Tuja scena

Blake Shelton naslovil govorice, da se z Gwen Stefani ločujeta

Los Angeles, 13. 01. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Blake Shelton in Gwen Stefani

Kantavtor Blake Shelton je naslovil spletne govorice, da se z Gwen Stefani ločujeta. Čeprav je vir blizu pevke za revijo People nedavno že zanikal, da se pevski par razhaja, in potrdil, da je njuna zveza trdna kot vedno, pa je 49-letni pevec ob tem opozoril še, da ne verjame več ničemur, kar vidi ali prebere na internetu.

Blake Shelton ima dovolj govoric, da se z Gwen Stefani ločujeta. 49-letni pevec je v oddaji Country Countdown USA zanikal, da imata z ženo zakonske težave, in ob tem poudaril, da je internet poln laži, vključno s tem, kaj se dogaja v njegovem razmerju. Kot je razkril, je že oktobra zasledil lažne objave, da se njegova zveza s 56-letnico končuje.

Gwen Stefani in Blake Shelton se ne ločujeta.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

"Začel sem opažati razne članke z naslovi, da sta se Gwen in Blake razšla. Nekateri so pisali, da sploh več ne govoriva in se ločujeva. Teden pozneje se pojavi fotografija, na kateri skupaj zapuščava trgovino z živili, in se takoj pojavijo članki, da sva nazaj skupaj. Znova mine teden dni, ne opazijo naju skupaj v trgovini in se spet ločujeva. Potem se pojavi nova najina fotografija, ki me pritegne in na njej sva videti fantastično, le da potem ugotovim, da nikoli nisem imel takšne srajce in to ni moj avtomobil," je pripovedoval kantavtor.

Preberi še Gwen Stefani obletnico zaroke obeležila z objavo videa in fotografij

Zvezdnik je nato ostro pripomnil, da ne verjame več ničemur, kar vidi na internetu. Shelton in Stefani sta se spoznala leta 2014, ko sta v šovu The Voice sodelovala kot žiranta, sestajati pa sta se začela leto pozneje. Pred oltar sta stopila leta 2021, ob 10. obletnici zveze maja lani pa je glasbenik za revijo People dejal, da se zdi, kot da ni preteklo nič časa.

Preberi še Gwen Stefani o življenju z Blakom Sheltonom: Preprosto deluje

"Zdi se mi, da je ključ do sreče to, da se tudi po več letih zveze zdi, da je vse še tako novo in razburljivo," je takrat dejal Blake. Da je njuna zveza trdna kot vedno, pa je nedavno potrdil tudi vir blizu pevke, ki je dejal: "Imata zelo natrpana urnika, ko pa sta skupaj, je zelo očitno, da je njuno razmerje trdno kot vedno."

Razlagalnik

Blake Shelton je ameriški country pevec, tekstopisec in televizijska osebnost. Zaslovel je s svojo glasbo v žanru countryja, postal pa je tudi zelo prepoznaven kot sodnik in mentor v priljubljeni ameriški glasbeni televizijski oddaji 'The Voice'. S svojo glasbeno kariero je osvojil številne nagrade in dosegel vrhove glasbenih lestvic.

Gwen Stefani je ameriška pevka, tekstopiska in modna oblikovalka. Najbolj je znana kot glavna vokalistka rock skupine No Doubt. Po uspehu z bendom je začela uspešno samostojno kariero, ki je vključevala številne uspešnice. Poleg glasbene kariere je znana tudi po svojem edinstvenem modnem slogu in kot sodnica v televizijskih oddajah, kot je 'The Voice'.

'The Voice' je priljubljena mednarodna glasbena tekmovalna televizijska serija, ki temelji na avstralskem formatu. V njej se pevci amaterji potegujejo za glasbeno pogodbo. Značilnost oddaje je, da se sodniki (znani glasbeniki) odločajo o tekmovalcih, ne da bi jih videli, le na podlagi njihovega petja, saj sedijo s hrbtom obrnjenim proti odru. Če jim je nastop všeč, pritisnejo na gumb, da obrnejo svoje rdeče stole, kar pomeni, da bi radi tekmovalca v svoji ekipi.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
blake shelton gwen stefani ločitev govorice pevec zakon

