Blake Shelton naslovil govorice, da se z Gwen Stefani ločujeta

Blake Shelton ima dovolj govoric, da se z Gwen Stefani ločujeta. 49-letni pevec je v oddaji Country Countdown USA zanikal, da imata z ženo zakonske težave, in ob tem poudaril, da je internet poln laži, vključno s tem, kaj se dogaja v njegovem razmerju. Kot je razkril, je že oktobra zasledil lažne objave, da se njegova zveza s 56-letnico končuje.

Gwen Stefani in Blake Shelton se ne ločujeta. FOTO: Profimedia

"Začel sem opažati razne članke z naslovi, da sta se Gwen in Blake razšla. Nekateri so pisali, da sploh več ne govoriva in se ločujeva. Teden pozneje se pojavi fotografija, na kateri skupaj zapuščava trgovino z živili, in se takoj pojavijo članki, da sva nazaj skupaj. Znova mine teden dni, ne opazijo naju skupaj v trgovini in se spet ločujeva. Potem se pojavi nova najina fotografija, ki me pritegne in na njej sva videti fantastično, le da potem ugotovim, da nikoli nisem imel takšne srajce in to ni moj avtomobil," je pripovedoval kantavtor.

Zvezdnik je nato ostro pripomnil, da ne verjame več ničemur, kar vidi na internetu. Shelton in Stefani sta se spoznala leta 2014, ko sta v šovu The Voice sodelovala kot žiranta, sestajati pa sta se začela leto pozneje. Pred oltar sta stopila leta 2021, ob 10. obletnici zveze maja lani pa je glasbenik za revijo People dejal, da se zdi, kot da ni preteklo nič časa.

"Zdi se mi, da je ključ do sreče to, da se tudi po več letih zveze zdi, da je vse še tako novo in razburljivo," je takrat dejal Blake. Da je njuna zveza trdna kot vedno, pa je nedavno potrdil tudi vir blizu pevke, ki je dejal: "Imata zelo natrpana urnika, ko pa sta skupaj, je zelo očitno, da je njuno razmerje trdno kot vedno."