Blake Shelton o zvezi z Gwen Stefani: Še vedno je vse sveže

Glasbeni par Blake Shelton in Gwen Stefani bosta letos obeležila 10. obletnico, kot je nedavno razkril 48-letnik, pa sta z ženo bolj usklajena, kot sta kadar koli bila. Country pevec je pevko skupine No Doubt spoznal na snemanju oddaje The Voice, nedavno pa sta moči združila tudi v njegovi novi pesmi, ki je del najnovejšega Sheltonovega albuma.

Čas teče hitreje, ko so ljudje noro zaljubljeni. Dokaz za to sta tudi Blake Shelton in Gwen Stefani, ki bosta letos praznovala 10. obletnico zveze, country zvezdnik pa je nedavno za People povedal, da tako usklajena še nista bila nikoli. Kljub temu, da je 48-letnik priznal, da je desetletje že kar dolga doba, pa se mu razmerje s 55-letno pevko zdi še vedno sveže in skorajda novo.

Blake Shelton in Gwen Stefani bosta letos obeležila 10. obletnico zveze. FOTO: Profimedia icon-expand

"Iskreno se mi zdi, da čas kar teče mimo. Včasih se o kakšnih stvareh pogovarjava in se jih spominjava, ko spoznava, da se je to zgodilo osem let nazaj! Takrat se sprašujeva, kako je to mogoče, da je od takrat minilo toliko časa in to tako hitro?" je dejal pevec, ki je dodal, da se mu zveza s pevko še vedno zdi sveža in na nek način nova: "Mogoče je to ključ do sreče, saj se vse zdi tako vznemirljivo, novo in srečno."

Zakonca pa sta moči združila tudi poslovno in sodelovala na njegovem novem albumu, ki nosi naslov For Recreational Use Only. Čeprav je na plošči le en njun duet, pa sta v bistvu posnela dva. "Tako zagreta sva bila za obe pesmi, tako da sva posnela obe, ampak eno zadržala za naslednji projekt," je razkril in dodal, da je bilo snemanje pesmi Hanging On v resnici zanju pravi izziv, saj je bila vokalno zelo naporna, a se tega nista ustrašila.

Blake Shelton in Gwen Stefani sta še vedno zaljubljena. FOTO: Profimedia icon-expand

"Živiva skupaj, zato sva se ves čas sprehajala okoli hiše in pela ti dve pesmi. To je trajalo več mesecev, ves čas pa sva izmenjevala predloge, kako bi jo lahko izvedla. Ko sva prišla v studio, sva bila zelo pripravljena," je povedal Shelton, ki je o ženi povedal, da je že dolga leta tekstopiska, ki rada izlije svoja čustva, to pa se tudi po več desetletjih ni spremenilo.