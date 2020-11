Blake Shelton pred zaroko za dovoljenje vprašal sinove Gwen Stefani

Preden je Blake Shelton pokleknil pred izbranko, pevko Gwen Stefani , se je želel prepričati, da se z uradno sklenitvijo zveze strinjajo tudi njeni trije sinovi. Zaroka se je zgodila na njegovem ranču v Oklahomi, zvezdnik pa je pred tem govoril s fanti, s katerimi se izvrstno razume. Gwen ima iz zakona z rockerjem Gavinom Rossdalom tri sinove, 14-letnega Kingstona , 12-letnega Zumo in 6-letnega Apolla.

Žirant pevskega šova The Voice je z vsemi tremi v dobrem odnosu, obožuje pa ga tudi celotna družina svetlolase zvezdnice: ''Je čudovit moški in odličen partner ter izjemen dodatni očka vsem trem fantom. Gwen je navdušena in zaroka je bila popolno presenečenje,'' je povedal pevkin prijatelj.