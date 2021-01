Blake Shelton s pesmijo o minimalni plači, oboževalci ostro nad njega

Blake Shelton , pevec in žirant v glasbenem resničnostnem šovu The Voice , je 31. decembra izdal pesem Minimum wage , ki pa med oboževalci ni požela pričakovanega navdušenja. Predvsem refren, v katerem Blake izkazuje ljubezen svoji zaročenki Gwen Stefani , je požel kar nekaj neodobravanja. Pevec namreč poje o ljubezni v času finančne stiske. "Draga, zaradi tebe sem bogat, tudi ko imam minimalno plačo," je eden od citatov pesmi, ki je razburila Američane. V času koronavirusa je v letu 2020 veliko ljudi ostalo brez dela in veliko podjetij se je zaradi epidemije moralo zapreti vrata in nehati obratovati.

Uporabniki Twitterja so trenutno situacijo in Sheltonovo novo pesem hitro povezali. "Ironija se pojavi med poslušanjem pesmi milijonarja Blaka Sheltona, kako poje o ljubezni ob minimalni plači ob koncu leta 2020. Ne vem, kaj je želel sporočiti," je zapisal eden od uporabnikov priljubljenega družbenega omrežja, drugi pa je zapisal: "Rad imam njegovo glasbo, ampak čas izdaje te pesmi ni ravno najboljši. Glede na to, da je veliko ljudi ostalo brez dela in se trudijo preživeti iz dneva v dan, je tale pesem malce ignorantska. Rad bi slišal pesmi, ki so bolj osebne. Želim si, da bi napisal več pesmi, s katerimi izhaja iz sebe, ker je sicer izjemen tekstopisec."

Mnogi so se strinjali, da je pesem neprimerna za trenutne razmere in se strinjajo, da bi moral Blake bolje razmisliti, preden je izdal takšno pesem v času ene hujših finančnih kriz zadnjih nekaj let v Združenih državah Amerike.

"Prosim, opraviči se vsem za svojo pesem o minimalnem plačilu. Kot vidim na Twitterju, si s to pesmijo razjezil veliko ljudi. Zdaj potrebujemo pesmi o upanju in dobrodelnosti, ne pa o tem, kako močno se imata z Gwen rada. Ta pesem je žaljivka vsem nam," je zapisal tretji uporabnik Twitterja.

"Kaj? Ali je Blake Shelton resen s to pesmijo Minimum wage? Seveda, da se lahko moški ob Gwen Stefani počuti bogatega, če pa je ona milijonarka. Ali zdaj delaš v kakšni trgovini z gradbenim materialom? Bi plačal mojo najemnino?"

Pesem sicer še ni uradno izšla, tudi videospota še ni, jo je pa Blake predstavil na silvestrovo. Njegova ekipa se na zgrožene komentarje oboževalcev še ni odzvala.