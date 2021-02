Blake Shelton se želi z Gwen poročiti ob glasbi Adama Levina

Blake Shelton in Gwen Stefani sta se zaročila lanskega oktobra, sedaj pa se pripravljata na težko pričakovano poroko. Po tem, ko se je v začetku februarja Miley Cyrus kar sama ponudila, da lahko nastopi na zabavi po poročni ceremoniji, je svoje mnenje o ponudbi v nedavnem intervjuju izrazil Shelton, ki si je najlepši dan predstavljal nekoliko drugače.

Gwen Stefani in Blake Shelton se intenzivno pripravljata na poroko.

"Miley je ena od najbolj talentiranih pevk, kar sem jih kadarkoli spoznal. Spravlja me ob živce, ker je zelo podobna Kelly Clarkson po načinu petja, saj lahko kar naenkrat preseneti z glasom," je pohvalil glasbeno kolegico ter dodal, da bo na poroki pel tudi sam, kar bi bilo v duetu s tako izjemno pevko zanj pretežko in po njegovih besedah ne bi bilo pravično.

Miley je celo obljubila, da se bo na poroki lepo obnašala, kar Blake izjemno ceni, pa vendar je njegova izbira glasbenega gosta nekoliko drugačna. "Ne vem še, kaj bova storila, ampak Adam Levine mi s skupino Maroon 5 zagotovo dolguje celoten nastop." V šali je še dejal, da želi, da 41-letnega kolega iz oddaje The Voice nastop drago stane, medtem ko bi Miley rad videl zgolj v vlogi gostje.

V zadnjem intervjuju se je Shelton spomnil tudi trenutka, ko je prvič spoznal svojo bodočo soprogo. Ko se je Gwen pridružila ekipi sedme sezone priljubljenega pevskega šova, ga je presenetila z izbiro vozila, s katerim je vsak dan prihajala na delo: ''Takrat je ravno postala mama Apollu, tako da se takrat najino prijateljstvo še ni moglo dobro razviti. Spomnim pa se, da sem takrat o njej imel zanimivo mnenje. Ko so me vprašali po prvem vtisu, sem zmeraj dejal: 'To dekle je neverjetno. V službo se vozi z enoprostorcem!' Zmeraj sem mislil, da se rock zvezdniki prevažajo v rolls-royceih.''