Blanka Vlašić se je za rojstni dan razveselila sina: Najboljše darilo

"Rodil se je na mamičin rojstni dan, najboljše darilo," sta v skupni objavi na Instagramu zapisala Blanka Vlašić in njen mož, belgijski novinar Ruben Van Gucht ter dodala, da se je sin Mondo rodil 8. 11. 2022. Zapisu sta priložila fotografijo, na kateri hrvaška športnica pestuje novorojenčka, očka pa mu daje poljub na glavo.

Nekdanja skakalka v višino je pred rojstvom sina dejala, da sta se z možem za ime že odločila. "Izbrala sva ga. Mednarodno ime bo, ki ga bo lahko izgovoriti na Hrvaškem in v Belgiji." Dodala je, da je imela pri izbiri imena popolno svobodo.

Veselo novico, da se je poročila in pričakuje otroka, je Blanka maja sporočila na družbenem omrežju Instagram. "Rekla sva da. Da sva si izmenjala v čudovitem Splitu. Da, najinemu skupnemu življenju na Hrvaškem in v Belgiji. Da, grajenju najine Van Gucht-Vlašić družine. Da, najboljšemu darilu, ki sva ga kadar koli prejela: najinemu fantku, ki se bo rodil konec leta in nama pomeni ves svet."