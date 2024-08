Blaž Švab drugič postal očka, hčerki je posebno ime nadel njen bratec

Blaž Švab in njegova izbranka Lara Medved sta se razveselila rojstva hčerke. Prvorojencu Levu se je pridružila sestrica Livi Maria . Glasbenik je veselo novico potrdil na družbenem omrežju, kjer je zapisal: "Naša družinica se je povečala za članico. Rodila se nam je Livi Maria. Bratec Lev je izbral ime Livi, ki pomeni 'sladka' in 'draga Bogu'. Drugo ime Maria pa je dobila po babici Mariji , omiki, ki smo jo vsi imeli tako radi." Deklica se je rodila v celjski porodnišnici, kakor pred leti tudi njen bratec.

"Mamica Lara je dobro, mala Livi Maria je prečudovita, Lev je zelo ponosen, le 'dadi' Blaž je malo bled. Obdaja nas velika hvaležnost do vseh srčnih babic, ginekologinj in drugega osebja v celjski porodnišnici. Hkrati pa močna želja, da se dajmo vsi skupaj truditi za ta svet, da se bodo vsi otroci rojevali v tako lepo in mirno okolje. Prav vsem pošiljamo objem," je dodal. Spodaj so bili podpisani: mami Lara, Lev, Livi Maria in očka Blaž.

Vesele novice so se razveselili tudi Modrijani, ki so na družbeno omrežje zapisali: "Modrijani imamo novo, najmlajšo članico." Ob tem pa so delili fotografijo z enakim zapisom, kot ga je objavil tudi Blaž. Ansambel pa je ravno pred dvema dnevoma objavili pesem z naslovom Moja hči. Pripovedna pesem bo tako zdaj verjetno še bližje srcu Blaža Švaba. "Ko smo Modrijani valček "Moja hči" slišali prvič, smo od ganjenosti jokali. Hvala izjemnemu avtorju in glasbeniku Jožetu Umku, ki nam je v izvedbo zaupal tako lepo pesem. Neskončno smo mu hvaležni za zaupanje in njegovo srčnost. Trudili smo se, da bi upravičili njegova pričakovanja," so o pesmi zapisali pod objavo videoposnetka.