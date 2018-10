Blestela v čipkasti obleki

Leona Lewisse je nedavno kot gostujoča sodnica vrnila v pevski šov The X Factor, v katerem je pred 12 leti v tretji sezoni slavila, saj je na koncu pometla z vso konkurenco.

In tudi tokrat ni bilo nič drugače, ko se je sprehodila po rdeči preprogi slavnostne premiere filma Hrestač in štiri kraljestva (The Nutcracker and the Four Realms).

Za to priložnost je izbrala čudovito čipkasto glamurozno obleko, v kateri je bila videti kot princesa. Romantična kreacija se je 33-letni britanski pevki odlično prilagajala, svoj videz pa je dopolnila s številnimi prstani in uhani, lase pa je imela spete v elegantno figo.