Blišč miamijske dirke privabil tudi svetovne zvezdnike

Karavana formule 1 se je tokrat prvič ustavila tudi na miamijskih tleh. Dogajanje na dirkališču ob stadionu Hard Rock, ki je dom ekipe Miami Dolphins, je z zmago zaokrožil Max Verstappen, v živo pa so dirko spremljali tudi David Beckham, Michael Jordan, Ashton Kutcher in drugi.

Na dirko formule 1 v Miamiju so se prišla pokazat nekatera velika imena sveta športa in zabave. Dogajanje ob dirkališču, ki so ga organizatorji popestrili z umetno marino in s tem vzbudili mnogo različnih odzivov, je poživilo tudi nekaj znanih obrazov, ki so svoj prihod na dogodek potrdili že mesece prej.

Simbolično si je kot prvi zmagovalec miamijske dirke na glavo čelado za ameriški nogomet poveznil Nizozemec Max Verstappen iz moštva Red Bull, sledila sta mu oba Ferrarija, Charles Leclerc in Carlos Sainz. Še bolj kot dogajanje na dirkališču pa je bilo pestro ob stezi. Blišču miamijske dirke se niso mogli upreti niti velikani svetovnega športa, oboževalci pa so lahko trenutek in fotografijo za spomin ukradli tudi nekaterim glasbenikom in filmskim zvezdnikom.

Lastnik popolnoma svežega studijskega albuma Bad Bunny se je fotografom nastavljal v družbi dirkača Sergia Péreza, medtem ko je manekenka Karlie Kloss kramljala s člani ekipe Mercedes. Dirke se je udeležila v družbi izbranca Joshue Kushnerja. Fotografi so v objektiv ujeli tudi Davida Beckhama, ki se je odločil za elegantna oblačila, očeta pa je spremljal tudi sin Romeo. Ta je užival z dekletom Mio Regan.

Športne navdušence je prevzela tudi prisotnost nekdanjega super zvezdnika NBA Michaela Jordana.

Oboževalcem in paparacem ni mogel uiti, za njim pa so se mimo objektivov sprehodili tudi drugi zanimivi gosti, kot so James Marsden, Pharrell, Will.i.am, Hailee Steinfeld, Ashton Kutcher in drugi.

Snidenja med dirkaškim vikendom sta se močno razveselila tudi Tom Brady in Dwyane Wade.

Ob srečanju sta se objela v pozdrav in si izmenjala nekaj besed, nekdanjega košarkarja pa je spremljala žena, igralka Gabrielle Union.

Brady, Beckham in Jordan so se kasneje znašli v družbi Lewisa Hamiltona in pozirali fotografom, medtem ko sta za njimi z novinarji kramljali tudi sestri Venus in Serena Williams.

Dax Shepard, zaljubljenec v dirkaške športe, si je kot Red Bullov gost dirko ogledal v družbi youtuberja Noela Millerja, dogajanje v Hard Rock Beach Clubu pa je kasneje popestril tudi bodoči očka, pevec Post Malone.

V paddocku so opazili tudi Paris Hilton in Lindsey Vonn, ki si je v športni igri privoščila Maxa Verstappna in Jamesa Cordena, ki je za svoj The Late Late Show snemal segment z Danijem Ricciardom in Landom Norrisom.