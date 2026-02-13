Blišč znamenitega Dunajskega opernega plesa navdušil Sharon Stone

"Iskreno povedano, mi je vzelo sapo," je Sharon Stone povedala za avstrijsko televizijsko postajo ORF. Takoj zatem se je za kratek čas vrnila v hotel. Želja, da se po tako intenzivnih čustvih osveži v hotelu, je popolnoma razumljiva, je povedal njen gostitelj, podjetnik Karl Guschlbauer, ki v Avstriji velja za kralja smetanovih zvitkov. Zatem je igralka sedla v svojo ložo.
Sedeminšestdesetletno Stone je, kot je povedala, navdušil občutek enotnosti in ponosa nad kulturo na avstrijskem plesu. "Res je zelo lepo. Je kot v enem od filmov v tehnikolorju, ki sem jih gledala kot otrok," je povedala. Stone, ki tudi slika, je prepričana, da bo v prihodnje ustvarila delo po navdihu dunajskega opernega plesa.
Stone se je na dogodku pojavila v obleki v slogu dunajskega slikarja Gustava Klimta, ki jo je zanjo oblikoval nedavno preminuli italijanski modni oblikovalec Valentino Garavani. S povabilom Stone je Guschlbauer želel pokazati, da namerava stopiti v čevlje leta 2024 preminulega znamenitega dunajskega podjetnika Richarda Lugnerja, ki se je vsako leto na plesu pojavil s katero od slavnih spremljevalk. Vendar pa želi, kot je napovedal, vnesti tudi svoje lastne poudarke.
Za ameriški glamur je poskrbela tudi igralka Fran Drescher, ki pa je na ples prišla v črnem ženskem kostimu, sestavljenem iz smokinga in krila, s čimer je prekršila za ta ples zapovedana pravila oblačenja, ki ženskam predpisujejo do tal segajočo plesno obleko. Drescher je sicer nedavno zaigrala v za osem oskarjev nominiranem filmu Veličastni Marty.
Odprtje je bilo letos zasnovano v broadwayskem duhu. Tako sta bila denimo na programu pesem Maria in prizor na balkonu iz muzikala Zgodba z zahodne strani Leonarda Bernsteina. Med znanimi obrazi iz Nemčije so bili denimo komik Oliver Pocher z bivšo ženo Alessandro Meyer-Wölden ter frontmana skupine The BossHoss, Sascha Vollmer in Alec Völkel. Prisotna je bila tudi britanska aristokracija, in sicer Eliza in Amelia Spencer. Triintridesetletni dvojčici sta nečakinji princese Diane, ki je leta 1997 umrla v prometni nesreči.
Nekdanji avstrijski kancler Kurz je po informacijah iz njegovega kroga rezerviral dve loži ter povabil 36 prijateljev in poslovnih partnerjev. Kurz je od svojega odstopa s položaja kanclerja leta 2021 dejaven kot podjetnik.
Dunajski ples velja za vrhunec družbenega dogajanja v Avstriji. Vstopnica stane od 410 evrov dalje, najboljše lože so na voljo za 26.000 evrov. Tudi hrana in pijača sta dragi. Za klobaso s kruhom ali golaževo juho je bilo treba odšteti po 18 evrov, za kozarec šampanjca pa 39 evrov. Za varnost gostov, med katerimi je bil tudi avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen, je skrbelo približno 400 policistov.
Gustav Klimt je bil avstrijski simbolistični slikar, rojen leta 1862 in umrl leta 1918. Velja za enega najpomembnejših predstavnikov dunajske secesije in je znan predvsem po svojih bogato okrašenih, alegoričnih delih, ki pogosto vključujejo zlato barvo in erotične motive. Njegova najbolj znana dela so 'Poljub', 'Dama z metlico' in 'Judita I'.
Dunajski operni ples (Wiener Opernball) je eden najpomembnejših in najbolj prestižnih družabnih dogodkov v Avstriji, ki poteka vsako leto v prostorih Dunajske državne opere. Njegova tradicija sega v leto 1877, ko je cesar Franc Jožef I. dovolil organizacijo plesa v operni hiši. Ples je bil prvotno namenjen dunajski eliti, danes pa združuje politike, poslovneže, umetnike in mednarodne zvezdnike. Dogodek je znan po svoji slovesnosti, bogatih oblekah obiskovalk in tradicionalnem odprtju, ki ga izvedejo plesni pari.
Richard Lugner je bil avstrijski podjetnik, ki je postal znan po svoji navadi, da je na Dunajski operni ples vsako leto povabil znano mednarodno zvezdnico. S tem je pritegnil veliko medijske pozornosti in dal dogodku dodatno mednarodno prepoznavnost. Med njegovimi slavnimi spremljevalkami so bile med drugim Sophia Loren, Pamela Anderson, Paris Hilton in Kim Kardashian. Njegova praksa je postala nekakšna tradicija, ki jo zdaj želijo nadaljevati tudi drugi, kot je omenjeni Karl Guschlbauer.
Leonard Bernstein je bil ameriški skladatelj, dirigent in pianist, rojen leta 1918 in umrl leta 1990. Velja za enega najpomembnejših glasbenikov 20. stoletja. Kot dirigent je bil znan po svoji strastni in energični izvedbi klasične glasbe, še posebej del Beethovna, Mahlerja in Čajkovskega. Kot skladatelj je ustvaril številna pomembna dela, med katerimi najbolj izstopata muzikala 'Upor na ladji Bounty' (West Side Story) in 'Candide'. Njegova glasba pogosto združuje klasične, jazzovske in latinskoameriške vplive.
