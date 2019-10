Blondie ubežala serijskemu morilcu Tedu Bundyju

Ameriška glasbenica Debbie Harry in nekdanja članica skupine Blondie, ki je pred kratkim izdala knjigo spominov z naslovom Face It. V svojem delu spregovorila o zlorabi drog, posilstvu in času, ko se je družila z glasbenikom Davidom Bowiejem. Napisala je, da ji je Bowie po zaužitem kokainu vsakič pokazal svoj spolni ud.

74-letna ameriška pop-rock glasbenica Debbie Harry, nekdanja članica skupine Blondie, je pred kratkim objavila svoj memoar z naslovom Face It. V svojih spominih je opisala nekatere pretresljive dogodke iz preteklosti, s katerimi javnost doslej ni bila seznanjena. Njeno delo govori predvsem o ceni, ki jo plačala na poti do slave. Med drugim piše o bližnjem srečanju z drogo, travmatičim posilstvom in ropom. V knjigi se spominja tudi glasbene turneje s pokojnim glasbenikom Davidom Bowiejemin omenja eno izmed njegovih navad.

74-letna Debbie Harry pred kratkim izdala memoar z naslovom Face It FOTO: Profimedia

Z glasbeno skupino Blondie se je v 80. letih podala na turnejo z Iggyjem Popom in Davidom Bowiejem, skupno druženje pa opisala z besedami: ''Po enem od nastopov sta se iggy in David odpravila po kokain in se vrnila z enim gramom. Zaužila sta ga v eni potezi. Kokaina nisem marala, ker sem bila po njem nervozna. Potem, ko je David vzel drogo, si je odpel hlače in mi pokazal svoj penis - kot da sem nekakšna ocenjevalka spolovil. Takrat sem bila edina ženska v njihovi družbi, zato se mu je to verjetno zdela logična poteza. David je imel ogromen spolni ud in v njegovi navadi je bilo, da ga je kazal tako ženskam kot moškim. Meni se je to zdelo tako smešno.''

Angleški glasbenik David Bowie se je rodil leta 1947 in umrl leta 2016 FOTO: Profimedia

Debbiejino življenje je bilo vse prej kot umirjeno. Že kot deklica je zaradi pljučnice padla v komo, kot mlada ženska je nekaj časa delala na televizijski hiši BBC in se družila s prepoznavnimi obrazi, preživela je nasilno razmerje in postala osebna voznica glasbene skupine New York Dolls. Kasneje je ustanovila skupino Blondie in svoj karierni preboj doživela pri starosti 31 let, kar je bilo za glasbenico v tistem času relativno pozno. Na začetku svoje glasbene kariere je delala tudi kot natakarica v kopalkah, njen takratni partner in kitarist Chris Stein pa je živel od socialne pomoči. Ko sta skupaj nastopala v klubu CBGB, je Harryjeva prvič poskusila heroin. Do uživanja droge ni imela nobenih zadržkov, kot razkriva v svoji knjigi, pa je heroin vzela vsakič, ko je želela pozabiti na neke dogodke ali ko se je borila z depresijo. 74-letnica je v svojem delu slavo primerjala s seksom in opisala začetne občutke ob preboju na glasbeni sceni: ''Zame je bilo obdobje skupine Blondie najboljše takrat, ko smo se začeli šele uveljavljati v New Yorku. Nihče ni govoril o komercialnem uspehu. Tisto, kar smo ustvarjali, je bilo veliko boljše od slave. Čutila sem močan naboj po celem telesu, ki pa je bil pogosto pospremljen tudi z velikimi energijskimi padci.''

Debbie Harry FOTO: Profimedia