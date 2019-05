'Blondinka s Harvarda' ni več blond

Jennifer Aniston in Reese Witherspoon: dve hollywodski igralki, ki sta v svoji dolgoletni igralski karieri v svetu filma nedvomno pustili velik pečat, sta tokrat združili moči ob snemanju nove serije The Morning Show. Slednja se bo po vsebini razlikovala od praktično vsega, kar sta igralki do sedaj posneli: zgodba nas bo popeljala v življenja Američank in Američanov ter nam približala njihov vsakdan in spremljanje različnih televizijskih vsebin. Največji poudarek bo predvsem na rivalstvu med televizijskima mrežama NBC in ABC ter oddajama Danes (Today) in Dobro jutro, Amerika (Good Morning, America).