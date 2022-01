Blue Ivy dopolnila deset let: talentirana kozoroginja

Težko je verjeti, da ima najstarejša hčerka zvezdniškega para že deset let. S tem se strinja tudi njena babica Tina Knowles , mama glasbenice Beyonce in tašča raperja Jay Z-ja , ki je v duhu praznovanja s sledilci delila prisrčno družinsko fotografijo, na kateri sta z Blue že praktično enako visoki.

"Moja prelepa in super pametna vnukinja Blue danes praznuje deseti rojstni dan. Zdi se kot včeraj, ko si prijokala na ta svet in pričela z urejanjem zadev. Blue je moja mala kozoroginja dvojčica. Molila sem, da bi se rodila na moj rojstni dan, a naredila je to, kar naredi vedno in prišla, ko je bila pripravljena," je v šali zapisala Tina, ki rojstni dan praznuje tri dni pred svojo vnukinjo in je prav tako rojena v znaku kozoroga."Blue mi velikokrat reče, da se obnašam kot prava kozoroginja. Daje mi nasvete, kot da bi bila že odrasla, zato včasih pozabim, da je še tako mlada," je nadaljevala.

"Blue je ena izmed tistih redkih talentiranih ljudi, ki vsako delo opravi z odliko. Bog me je zares blagoslovil na dan, ko si se rodila. Vse najboljše," je čustven zapis zaključila ponosna babica. Da je mladenka zares posebna, govori tudi dejstvo, da ji je otok Hvar podaril celo naziv častne občanke, saj naj bi njeno ime izviralo prav z otoka, kjer raste posebna vrsta bršljana. Ta rastlina naj bi njena starša tako navdušila, da sta se nanjo spomnila ob njenem rojstvu.