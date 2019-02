Bo 11-letnik podedoval lep delež po Lagerfeldovi smrti?

Po smrti kultnega modnega kreatorja Karla Lagerfelda v 86. letu so vse glasnejše govorice, kdo bo nasledil njegove milijone premoženja. To bi prav gotovo lahko bil 11-letni Hudson Kroenig, sin manekena Brada Kroeniga, enega vodilnih Lagerfeldovih manekenov, ki je njegov krščenec.

Danes 11-letni Hudson Kroenig je začel manekensko delo za znamko Chanelže pri rosnih dveh letih, vse od takrat pa je bil prisoten na modnih brveh. Kar niti ne preseneča, saj je njegov oče maneken Brad Kroenig, eden moških kreatorjevih muz. Dejstvo je namreč, da Karl Lagerfeld, ki je v Parizu za rakom na trebušni slinavki umrl star 85 let, ni imel biološkega naslednika, bil pa je boter Hudsonu.

Zato so se zdaj po njegovi smrti takoj pojavila ugibanja, ali je Hudsona vključil v svojo oporoko, vseeno pa drži, da je mladenič lahko zelo srečen, da je bil Karl njegov boter. Leta 2000 je namreč Karl spoznal njegovega očeta Brada, ki je že bil maneken, a je njegova kariera poletela, ko ga je pod okrilje vzel zvezdniški kreator.

Hitro je postal vodilni obraz njegove modne znamke, njun odnos pa je postal družinski. Lagerfeld ga je v zadnjih letih imel za "svojega fanta", ki je bil del elitne družbe manekenov, ki so delali zanj, z njim potovali in bili deležni njegovih pregrešno dragih daril.

Mama Hudsona in Jamesona je Nicole, hči Nicka Bollettierija, ki je deloval z Andrejem Agassijem in sestrama Williams. Ko se je leta 2008 rodil Hudson, se je Karl strinjal, da bo njegov boter. Starši pa so navdušeni nad dejstvom, kakšen vpliv je nad njunim sinom imel Lagerfeld.

"Karl mu daje svobodo, da lahko raziskuje svoj um drugače kot kdor koli na svetu. Spodbuja ga in to še poglablja njegovo zanimanje za risanje," so pred leti izjavili presrečni starši. Zanimiva je tudi anekdota, da je Hudson naslikal sliko za Karla, ki mu je bila tako všeč, da jo je uporabil za motiv v svoji modni liniji za otroke.

Mladi Hudson je tako zagotovo, kot njegov oče, bil del ekskluzivnega sveta okoli Karla Lagerfelda, kamor je imel dostop le malokdo. Sicer pa je fant navajen znanih obrazov, njegov Instagram je poln fotografij z zvezdniki, od Kim Kardashian, Pharrella, Katy Perry, The Weeknda, Gigi Hadid, Nicki Minaj do Lily-Rose Depp. Hudson pa se je lani okoli noči čarovnic z bratom celo preoblekel v Karla s sivimi lasmi in sončnimi očali vred. Lagerfeld ima še živečo sestro, ki ima otroke, a si z njimi nikoli ni bil blizu. "Imam sestro v Ameriki, ki je nisem videl 40 let, njeni otroci mi nikoli ne pošljejo niti božične voščilnice," je izjavil leta 2015.

Lani je izjavil, da bo po njem med drugim dedovala njegova mačkaChoupettein "da se ni treba bati, saj je za vse dovolj denarja". Lagerfeld je še dejal, da noče pogreba, da si želi, da ga kremirajo in njegov pepel raztresejo skupaj s pepelom njegove mame.