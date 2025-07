Bo 50 milijonov dovolj, da bo Diddy izrek kazni dočakal na prostosti?

Odvetnik nedavno obsojenega glasbenega mogula Seana Diddyja Combsa je sodnika ponovno zaprosil, da njegovega varovanca proti plačilu varščine do izreka kazni izpusti na prostost. 55-letni zvezdnik je pripravljen plačati 50 milijonov, da bi lahko do oktobra, ko se bo vrnil na sodišče, preživel zunaj zaporniških zidov, kjer je od septembra lani.

Osramočeni raper Sean Diddy Combs je znova zaprosil za izpustitev iz zapora, za to pa je pripravljen plačati 50 milijonov varščine. 55-letnemu glasbenemu mogolu bodo kazen za s prostitucijo povezane prekrške, za katere so ga spoznali za krivega v začetku meseca, določili 3. oktobra na zveznem sodišču v New Yorku.

Bo Sean Diddy Combs proti plačilu 50 milijonov evrov varščine lahko za nekaj mesecev odkorakal na prostost? FOTO: Profimedia icon-expand

Njegov odvetnik je v prošnji navedel, da so pogoji v zaporu v Brooklynu, kjer je od aretacije septembra 2024, zanj nevarni in dodal, da so bili obsojeni v podobnih primerih izpuščeni do izreka kazni. "Sean Combs zaradi takšnega ravnanja ne bi smel biti v zaporu," je sodniku dejal Marc Agnifilo in dodal: "Zdi se, da je edini človek v ZDA, ki je v zaporu, ker je najel prostitutko in zagotovo je trenutno edini človek v ZDA, ki je v zaporu, ker je najel moškega spremljevalca zase in za svoje dekle."