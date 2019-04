Bo Adele ločitev kronala s piercingom?

Novo poglavje v življenju naj bi 30-letna pevska superzvezdnica Adeleobeležila tudi z novim telesnim okrasjem. Kot je znano, prijateljuje z oskarjevko Jennifer Lawrence, ki naj bi bila navdušena nad Brianom Keithom Thompsonom, ki ima v Los Angelesu svoj salon Body Electric in je pri zvezdnikih priljubljen mojster za piercing oz. prebadanje telesa.

Adele se je pri močno tetoviranem in s piercingi okrašenem mojstru domenila za sestanek. Možno je, da bo ločitev od moža Simona Koneckijaobeležila tudi na tovrsten način. Thompson je sicer priljubljen med zvezdniki, saj so med njegovimi strankami že bila bleščeča imena, kot so npr. Scarlett Johansson, Emma Stone in Kendall Jenner.