Bo Adele svoje premoženje delila z nekdanjim?

Kot smo že pisali, se pevkaAdele ločuje od svojega moža, poslovneža in filantropa Simona Koneckega. Novico so pred dnevi medijem sporočili njeni predstavniki za javnost. Kljub temu da je ljubezni konec, sta zatrdila, da bosta še naprej predano skrbela za svojega sina. Dodano je bilo še, da o tej temi ne bosta več govorila ter prosila za zasebnost.

Tridesetletna britanska pevka se je s Koneckim skrivaj poročila leta 2016, štiri leta po tem, ko je rodila sina Angela. Da je poročena, pa je izdala po naključju. Seveda se zdaj oboževalci sprašujejo, kaj je šlo narobe. Tuji mediji pišejo še, da sta šla narazen že lansko poletje, medtem ko drugi viri omenjajo božične praznike. Nazadnje pa so ju skupaj videli januarja na koncertu Eltona Johna.

"Razpoke v njunem razmerju so že stare, stvari so se zlomile že pred časom," je medijem zaupal nek vir blizu zvezdnice, ki zadnje čase uživa predvsem v ZDA, kjer ima v lasti razkošno hišo. To naj bi tudi bil eden od vzrokov, zakaj sta šla narazen – Adel uživa v družbi slavnih prijateljev, kot so Emma Stone, Amy Schumer in Jennifer Lawrence, medtem ko je Simon raje v Angliji, kjer je blizu svoji družini.

Oboževalce pa zanima tudi, kaj bo s pevkinim premoženjem, ki je ocenjeno na okoli 170 milijonov evrov. Adele je po zaslugi albumov 19, 21 in 25 v kratkem času pristala na vrhu najbolj bogatih Britancev do 30 let.