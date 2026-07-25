Bo Charles Leclerc postal očka?

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Alexandra Leclerc je ponovno sprožila ugibanja o morebitni nosečnosti, potem ko se je med vikendom dirke za veliko nagrado Madžarske pojavila skupaj s svojim možem, voznikom Ferrarija Charlesom Leclercom . Zakonca so med petkovimi treningi videli na dirkališču, z njima pa je bil tudi psiček Leo.

Fotografije so se hitro razširile po družbenih omrežjih, nekateri oboževalci pa so namignili, da ima Alexandra že očiten nosečniški trebušček. Fotografije so tako ponovno sprožile govorice, da par morda pričakuje svojega prvega otroka.

Najnovejša ugibanja prihajajo skoraj pet mesecev po tem, ko se je par poročil v Monaku. Od takrat sta se skupaj večkrat pojavila v javnosti, tudi zunaj dirkališč formule 1. Kljub razpravi na spletu za zdaj še ni bilo uradne potrditve, da zakonca pričakujeta otroka. Niti Alexandra niti Charles se namreč nista odzvala na najnovejše fotografije, posnete na Madžarskem.