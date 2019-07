Bo Clooney združil Brada Pitta in Jennifer Aniston?

Bo nekdaj najbolj zaželen samec Hollywooda in danes srečno poročen George Clooney zaslužen za obuditev razmerja med Bradom Pittom in Jennifer Aniston ? Tako namreč poročajo tuji mediji, ki navajajo, da igralec dela vse, kar je v njegovi moči, da bi znova obudil plamen med nekdanjima partnerjema.

Anonimen vir je za ameriško revijo Life & Style dejal, da si George najbolj od vsega želi, da bi njegov prijatelj Brad končno našel srečo v ljubezni. To pa naj bi ga pripeljalo do odločitve, da ga mora znova združiti z njegovo nekdanjo ljubeznijo Jennifer. Ta naj bi bila, po Clooneyjevem mnenju, za Brada najboljša možna partija.''George želi enega svojih najboljših prijateljev videti znova srečnega. Najel je zasebno vilo v Rimu in poskrbel za celotno organizacijo skupnega druženja. Da bi se izognil radovednim pogledom in vprašanjem, je osebju vile povedal, da sta dve dodatni rezervaciji opravljeni za njegova starša, ki se bosta pridružila njemu in njegovi soprogi. Vse skupaj naj bi bilo precej romantično, osebje vile pa je bilo karseda diskretno,''je izjavil vir, ki ni želel biti imenovan.

Clooneyjeva ideja naj bi bila z Bradove strani podprta in pospremljena z velikim odobravanjem, ker naj bi tudi sam želel prepričati Jennifer, da je v preteklosti storil napako in da mu lahko znova zaupa. Spomnimo, Anistonova in Pitt sta veljala za enega najlepših in najbolj zaljubljenih hollywoodskih parov vse do leta 2004, ko je v javnosti odjeknila novica, da sta se razšla, ker se je Brad na snemalnem setu filma Gospod in gospa Smith zaljubil v svojo soigralko Angelino Jolie.