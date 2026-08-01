Bo Cristiano Ronaldo kmalu zakorakal pred oltar?

Se bo eden od najbolj zaželenih nogometašev, Cristiano Ronaldo, po letih špekulacij sprehodil do oltarja? Portugalski lokalni mediji in številni uporabniki družbenih omrežij namreč poročajo, da naj bi športnik ta konec tedna obljubil večno zvestobo svoji partnerici Georgini Rodriguez, ki jo je zaročil lanskega avgusta.
Ugibanja so se razplamtela, potem ko je portugalska televizijska oddaja V+Fama objavila domnevno poročno vabilo, v katerem naj bi pisalo, da si bo zvezdniški par, ki skupaj vzgaja pet otrok, večno zvestobo obljubil 1. avgusta. Poleg tega je po spletu zaokrožilo tudi ogromno govoric, ki zatrjujejo, da naj bi vabilo prejelo ogromno slavnih, med drugim tudi pevka Rihanna in nogometaš Kylian Mbappe.
Govorice je nato dodatno podkuril še zvezdnik sam, ko je bil na Majorki, kjer zdaj dopustuje z družino, opažen z velikim diamantnim prstanom na roki, podobnim tistemu, s katerim je lansko poletje zaprosil svoje dekle. Nekateri njegovi zvesti podporniki so sicer zdaj mnenja, da je poroka že za njima in da sta zvezdnika že postala mož in žena. Ravno dejstvo, da trenutno dopustujejo na enem od balearskih otokov, pa je po mnenju številnih dokaz, da gre zgolj za govorice, saj so številni mediji sprva poročali, da naj bi poročna slovesnost potekala v Ronaldovi domovini in ne na španskem otoku, kjer se nahajajo trenutno.
Ali se bo 41-letnik po desetletju zveze z argentinsko vplivnico resnično poročil še nocoj, za zdaj ostaja zavito v tančico skrivnosti. Vsem njegovim oboževalcem, ki pa že leta navijajo, da zakoraka v zakonski stan, dodatno upanje vliva nogometaševa izjava, ki jo je pred časom podal Piersu Morganu. Po poročanju revije The Sun je namreč nekdanji zvezdnik Real Madrida dejal, da se nameravata poročiti po koncu svetovnega prvenstva v nogometu, ki se je z zmago Španije zaključilo 19. julija.
"Upam, da bom na svojo poroko prispel s pokalom za prvaka," je konec preteklega leta dejal Portugalec, kateremu s svojo reprezentanco na mundialu ni uspelo osvojiti zlatega odličja, je pa v življenju uspešno našel ljubezen svojega življenja. "Z njo se bom poročil, ker verjamem, da je napočil pravi trenutek. Ne le zato, ker je mati mojih otrok, temveč zato, ker je oseba, ki jo ljubim najbolj na svetu," je o svoji bodoči ženi tedaj še dejal Ronaldo.
Piers Morgan je znan britanski novinar, televizijski voditelj in komentator, ki je postal prepoznaven po svojem neposrednem in pogosto kontroverznem slogu intervjuvanja. V svoji karieri je vodil več odmevnih pogovornih oddaj, v katerih je gostil številne svetovne zvezdnike, politike in športnike.
Balearski otoki so špansko otočje v zahodnem Sredozemskem morju, ki leži vzhodno od španske obale. Otočje sestavljajo štirje glavni otoki: Majorka, Menorka, Ibiza in Formentera. Zaradi svoje ugodne sredozemske klime, čudovitih plaž in razvite turistične infrastrukture so otoki ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi. Majorka, kjer se trenutno nahaja Cristiano Ronaldo, je največji otok v skupini in je znana tako po svojih zgodovinskih znamenitostih, kot je katedrala v Palmi, kot tudi po razkošnih letoviščih, ki privabljajo svetovno znane osebnosti.
Izraz 'mundial' je pogosta oznaka za Svetovno prvenstvo v nogometu (FIFA World Cup). To je najpomembnejši mednarodni nogometni turnir, ki se odvija vsaka štiri leta in na katerem tekmujejo moške reprezentance članic mednarodne nogometne zveze FIFA. Prvenstvo velja za najbolj gledan športni dogodek na svetu, saj združuje države iz vseh kontinentov v tekmovanju za naslov svetovnega prvaka, kar predstavlja vrhunec kariere za večino profesionalnih nogometašev.
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