Bo Cristiano Ronaldo kmalu zakorakal pred oltar?

Se bo eden od najbolj zaželenih nogometašev, Cristiano Ronaldo , po letih špekulacij sprehodil do oltarja? Portugalski lokalni mediji in številni uporabniki družbenih omrežij namreč poročajo, da naj bi športnik ta konec tedna obljubil večno zvestobo svoji partnerici Georgini Rodriguez , ki jo je zaročil lanskega avgusta.

Ugibanja so se razplamtela, potem ko je portugalska televizijska oddaja V+Fama objavila domnevno poročno vabilo, v katerem naj bi pisalo, da si bo zvezdniški par, ki skupaj vzgaja pet otrok, večno zvestobo obljubil 1. avgusta. Poleg tega je po spletu zaokrožilo tudi ogromno govoric, ki zatrjujejo, da naj bi vabilo prejelo ogromno slavnih, med drugim tudi pevka Rihanna in nogometaš Kylian Mbappe.

Govorice je nato dodatno podkuril še zvezdnik sam, ko je bil na Majorki, kjer zdaj dopustuje z družino, opažen z velikim diamantnim prstanom na roki, podobnim tistemu, s katerim je lansko poletje zaprosil svoje dekle. Nekateri njegovi zvesti podporniki so sicer zdaj mnenja, da je poroka že za njima in da sta zvezdnika že postala mož in žena. Ravno dejstvo, da trenutno dopustujejo na enem od balearskih otokov, pa je po mnenju številnih dokaz, da gre zgolj za govorice, saj so številni mediji sprva poročali, da naj bi poročna slovesnost potekala v Ronaldovi domovini in ne na španskem otoku, kjer se nahajajo trenutno.