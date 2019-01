Bo Depp z novimi dokazi zmagal na sodišču in v žep pospravil 230.000 evrov?

55-letni Johnny Depp je pred časom bil sodno bitko zoper obtožbe nekdanje soproge Amber Heard, ki je trdila, da je igralec za zaprtimi vrati njunega doma kazal znake agresivnega vedenja. Povedala je, da je v njo zalučal mobilni telefon in ji tako povzročil oteklino očesne veke ter lica, zadel pa naj bi jo tudi s steklenim kozarcem za vino. Depp se je takrat zagovarjal s trditvijo, da je bil tudi sam žrtev nasilnega vedenja svoje nekdanje soproge, saj naj bi ga ta kar dvakrat udarila v obraz, ker je zamudil na njen rojstni dan.

Zahtevek za ločitev je Amber vložila leta 2016 in po dolgotrajnem sodnem postopku ter obmetavanju z različnimi obtožbami sta se zakonca naposled pogodila izven sodišča – igralec naj bi svoji nekdanji soprogi na osebni račun nakazal nekaj milijonov evrov, ta pa naj bi denar podarila dobrodelnim organizacijam. In če se je sodna bitka med zakoncema končala, po drugi strani še vedno obstaja odprta tožba, ki jo je Depp vložil zoper britanski tabloid The Sun, ki ga je večkrat označil za 'pretepača žensk', novinar Dan Wootton pa je celo kritiziral njegovo sodelovanje in vlogo v filmu Magične živali. Avtor članka naj bi kritiko usmeril tudi na pisateljico J. K. Rowling, ki je avtorica literarne podlage, po kateri je nastal omenjeni film – sporno naj bi bilo dejstvo, da se pisateljica ni zavzela za to, da igralcu odvzamejo vlogo 'hudobnega Grindelwalda', katerega je upodobil v omenjenem filmu.