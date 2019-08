Bo domnevni ljubimec Karleuše sprejel ponujeni honorar?

Bo Ognjen Vranješ razkril vse, kaj se je dogajalo med njim in Karleušo?

Kot smo že pisali pred časom, se je srbska pevka Jelena Karleuša znašla v enem največjih škandalov v Srbiji. Svojega soproga naj bi namreč prevarala z mlajšim nogometašem Ognjenom Vranješem, ta pa je njene gole fotografije prodal srbskim rumenim medijem.

Srbski mediji pa zdaj pišejo, da so k Ognjenu pristopili iz televizije, kajti želijo, da bi nastopil v njihovi oddaji, kjer bi razkril, kaj se je dogajalo med domnevnima ljubimcema, za to so pripravljeni plačati skoraj 100 tisoč evrov.

Enako ponudbo pa naj bi poslali tudi glasbeniciNataši Bekvalac ter njenemu nekdanjemu soprogu Luki Lazukiću. Nekdanja zakonca sta namreč burno končala svoj zakon, ko je glasbenica šla na sodišče, kjer je podala dokaze o fizičnih zlorabah, sodišče ga je spoznalo za krivega in mu prisodilo triletno pogojno zaporno kazen.

Produkcija oddaje želi, da bi gledalcem razkrili vse, kaj se je dogajalo okoli njih, kajti Nataša in Luka nista javno oglaševala dogajanja, ampak sta vse urejala samo preko sodišča in odvetnikov. Produkcija tako meni, da bi bila to idealna priložnost, da javnost sliši, kaj imajo za povedati oziroma razkriti.