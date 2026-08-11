Bo eden najbolj odmevnih nerešenih umorov dobil epilog?

Umor raperja Tupaca Shakurja, ki velja za enega najbolj vplivnih raperjev vseh časov, bi lahko po treh desetletjih vendarle dobil svoj epilog. Po dolgotrajni preiskavi so leta 2023 aretirali nekdanjega vodjo tolpe iz Los Angelesa, Duanea "Keffe D" Davisa, ki ga obtožujejo načrtovanja umora s smrtonosnim orožjem. Ta se je izrekel za nedolžnega, krivdo pa mu bodo skušali dokazati med sojenjem, ki se je začelo z izbiro porote.

Tupac Shakur je umrl šest dni po tem, ko so ga leta 1996 ustrelili v Las Vegasu. FOTO: AP

Kot poročajo ameriški mediji, naj bi vse porotnike izbrali v roku petih dni. Sojenje bo potekalo v Las Vegasu, v tem času pa mnogi pričakujejo, da bodo vprašanja, na katera doslej ni še nihče odgovoril, končno pojasnjena, bolj znane pa bodo tudi okoliščine, ki so vodile do zvezdnikove smrti. Tupacov umor sicer velja za enega najbolj znanih nerešenih umorov v sodobni zgodovini.

Shakur, ki je bil poznan tudi pod umetniškima imenoma 2Pac in Makaveli, velja za enega najbolj vplivnih glasbenikov hip hop kulture, med njegovimi najbolj znanimi pesmimi pa so California Love, Changes in Dear Mama.

Kaj se je zgodilo 7. septembra 1996?

Shakur je bil v črnem avtomobilu znamke BMW, z njim pa je bil ustanovitelj založbe Death Row Records, Marion "Suge" Knight. Zvečer sta si v enem od hotelov v Las Vegasu ogledala tekmo Mika Tysona, nato pa se v preddverju zapletla v spor s članom nasprotne tolpe, Orlandom "Baby Lane" Andersonom.

Duane Davis prvi dan sojenja. FOTO: Profimedia

Odpravila sta se proti nočnemu klubu, kjer bi moral 2Pac nastopiti, ko je pri semaforju ob njima ustavil beli kadilak, iz njega pa so se zaslišali streli. Knight, ki je vozil, je utrpel lažjo poškodbo glave, saj ga je krogla le oplazila, Shakur, ki je sedel na sopotnikovem sedežu, pa je bil ustreljen večkrat in šest dni pozneje v bolnišnici umrl.

Kdo je Duane Davis?

Sedaj 61-letni Davis je bil v času Shakurjeve smrti vodja losangeleške ulične tolpe, znane pod imenom South Side Compton Crips. Anderson, ki se je usodne noči v preddverju hotela zapletel v spor z raperjem, pa je bil njegov nečak. Ko so ga policisti leta 2023 aretirali za umor, so dejali, da si je obsodbo napisal sam, saj je v letih pred tem večkrat govoril o tem, kako je načrtoval napad na Shakurja. Davis je leta 2019 izdal knjigo spominov, ki jo je skupaj s soavtorjem poimenoval Compton Street Legend, v njej pa zapisal, da je eden od dveh še živečih prič raperjevega umora. Druga priča je Knight.

Sodnica Carli Kierny FOTO: Profimedia