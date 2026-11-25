Produkcijska hiša njegovega sodelovanja še ni uradno potrdila. Sun je novico objavil 22. novembra, sklicujoč se na neimenovani vir blizu produkcije. Ta je za časnik povedal, da je Ibrahimovićev morebiten prihod med ustvarjalci vzbudil veliko navdušenja, saj naj bi njegova postava ustrezala vlogi negativca.

Tretja sezona serije o londonskem kriminalnem podzemlju je že v produkciji. Paramount je 20. novembra potrdil, da se v novih epizodah vračajo Tom Hardy, Pierce Brosnan in prva dama britanskega filma Helen Mirren, Ibrahimovića pa v uradni napovedi igralske zasedbe ni omenil. Datum predvajanja tretje sezone še ni znan.

Ibrahimović je nogometno kariero končal junija 2023. V bogati nogometni karieri je med drugim nastopal za Ajax, Juventus, Inter, Barcelono, Milan, PSG in Manchester United. Od decembra 2023 je višji svetovalec vodstva Milana.

Pred filmskimi kamerami se je že preizkusil leta 2023, ko je v enem od filmov o Asterixu in Obelixu upodobil rimskega vojščaka Antivirusa. Morebitna vloga v seriji MobLand bi bila njegova prva igralska vloga v televizijski igrani produkciji.