Bo imel prihajajoči kraljevi otrok slavna botra?

Med obiskom Avstralije sta britanski princ Harry in njegova žena Meghan razkrila, da pričakujeta prvega otroka. Sorodnikom sta to povedala že na nedavni poroki princese Eugenie, nato pa novico delila še s svetom. Tuji mediji so se zdaj razpisali, kdo naj bi bil otrokom krstni boter in kar nekaj medijev je zapisalo, da bosta to Georgein Amal Clooney.

"Bil bi krasen boter. Poleg tega sta Amal in Meghan prijateljici že vrsto let, Harry in George pa sta se tudi zelo povezala," je medijem zaupal bratranec slavnega igralca.

Slavni par se z vojvodo in vojvodinjo Sussekško namreč redno druži. Ko sta se Harry in Meghan poročila, sta odletela v Italijo, kjer imata George in Amal prestižno domovanje ob jezeru, tam sta spoznala tudi njuna dvojčka, Alexandra in Ello.

Meghan je slavno odvetnico povezala tudi z notranjo oblikovalko iz kluba Soho House, Vicky Charles, ki ji je pomagala opremiti domovanje v Londonu. Po drugi strani pa je bila Amal velika podpora Meghan, ko se je navajala na novo življenje v Londonu.