Bo J.Lo obdržala zaročni prstan v vrednosti 1,5 milijona evrov?

Jennifer Lopez in Alex Rodriguez sta se po mesecu ugibanj odločila, da zvezo dokončno prekineta in ostaneta zgolj prijatelja. In kaj se bo zgodilo z razkošnim zaročnim prstanom, katerega vrednost je ocenjena na 1,8 milijona dolarjev, kar je približno 1,5 milijona evrov?

icon-expand J.Lo in Alex Rodriguez sta se razšla. FOTO: Profimedia J.Lo ima še vedno v lasti zaročni prstan, ki ga je dobila od Alexa Rodrigueza, so za portalTMZ potrdili njihovi dobro obveščeni viri. Kot morda nekateri že veste, je zaročni prstan zakonito "darilo ob sklepanju zakonske zveze". Če se par razide še preden pride do oltarja, v večini držav tisti, ki zaprosi, dobi prstan nazaj. Viri za TMZ pravijo, da J.Lo in A-Rod, kot ga kličejo, nista razpravljala o usodi zaročnega prstana. Med drugim viri dodajajo, da sta si nekdanja zaljubljenca izmenjala"ogromne količine nakita." A-Rod je J.Lo v štiriletnem razmerju obdaril z najrazličnejšim nakitom, kamni, a Jennifer mu ni ostala dolžna, saj ga je obdarila z ogromno zbirko ur. Tako da sta si bot, a vseeno se še nista odločila, kaj bosta ukrenila glede prstana. icon-expand J.Lo ima še vedno pri sebi zaročni prstan. FOTO: Profimedia Med drugim še navajajo, da Jennifer prstana ni vzela s seboj v Dominikansko republiko, kjer že več kot mesec dni snema nov film. 51-letna zvezdnica ni želela, da bi dragocen prstan vsak dan ležal nekje naokrog, medtem ko snema ... predvsem iz varnostnih razlogov. Kot kaže, glede nakita ne bo spora ... nekdanja zaročenca se še vedno dobro razumeta in celo načrtujeta, da bosta skupaj še naprej poslovno sodelovala. icon-expand