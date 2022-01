Bo Justin Timberlake nastopil v dokumentarcu Janet Jackson?

Mineva 18 let, odkar sta Janet Jackson in Justin Timberlake skupaj nastopila na velikem odru med polčasom Super Bowla. Legendarni nastop se je velikim vtisnil v spomin zaradi incidenta, v katerem je Justin pevki (ne)namerno razkril bradavičko, ko ji je odstranil zvezdico, ki je to prekrivala.

A zvezdnika, naj bi ponovno sodelovala, kot piše Page Six. Neimenovani vir je portalu zaupal, da sta se glasbenika ponovno združila in da bo Justin nastopil v Janetinem dokumentarnem filmu. "Rekli so mi, da bo nastopal v dokumentarnem filmu. Vse skupaj je eno veliko presenečenje, kot je bilo pred leti na Super Bowlu," je povedal vir. Janet je leta 2004 nastopala kot glavna zvezda polčasa Super Bowla, Timberlaka pa je svojo točko vključila kot presenečenje.

Glasbenika sta skupaj zapela Justinovo uspešnico Rock Your Body in ob verzu "... do konca pesmi boš gola ..." je Justin Janet razkril bradavičko. Po neslavnem dogodku je Janetina kariera začela strmo padati, Justinova pa je vedno bolj cvetela. Timberlaka so leta 2018 ponovno povabili na Super Bowl in kot je razvidno iz enega od napovednikov novega filma, naj bi takrat Justin poklical Janet in jo povabil k nastopu z njim. V videu se vidi, da je Randy Jackson, Janetin brat, ki je tudi njen menedžer in producent, rekel: "Justin te skuša ujeti, saj te želi povabiti k nastopu na Super Bowl. Tu se video konča, ko pokažejo zamišljeno Janet."