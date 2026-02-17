Bo Jutta Leerdam na račun razkazovanja spodnjega perila zaslužila milijon?

Nizozemska hitrostna drsalka Jutta Leerdam bi lahko po osvojeni zlati medalji na zimskih olimpijskih igrah v Milanu s skorajda spregledano gesto, ko je razprla dres in pokazala bel športni nedrček znamke Nike, zaslužila nekaj manj kot milijon evrov. Podjetje naj bi ji bilo pripravljeno plačati za oglaševanje, čeprav 27-letnica uradno sodeluje z drugo športno znamko.

Zaročenka vplivneža Jaka Paula se je po tem, ko je ugotovila, da je osvojila zlato, v solzah ozrla proti tribuni in razprla zadrgo na oranžno-modrem dresu, nato pa med aplavzom naredila še en krog po drsališču. Kmalu za tem so na uradnem profilu znamke Nike objavili njeno fotografijo s pripisom: "Ko si hiter, ne prosiš za dovoljenje. Jutta Leerdam je podrla olimpijski rekord v hitrostnem drsanju na 1000 metrov in osvojila svojo prvo zlato medaljo."

Jutta Leerdam po osvojeni zlati medalji. FOTO: Profimedia

Njihov zapis naj bi se nanašal na to, da je uradni sponzor nizozemske olimpijske reprezentance na zimskih olimpijskih igrah Fila, a je Leerdamova kljub temu izbrala perilo druge znamke in ga pokazala pred vsemi, kot pravijo strokovnjaki za oglaševanje, pa bi lahko s to preprosto gesto veliko zaslužila. "Ker gre za Nike, domnevam, da bi lahko bila številka višja od milijona," je za nizozemski AD povedala strokovnjakinja Frederique de Laat.