Tuja scena

Bo Jutta Leerdam na račun razkazovanja spodnjega perila zaslužila milijon?

Milano, 17. 02. 2026 13.57 pred 2 urama 2 min branja 12

Avtor:
K.Z.
Jutta Leerdam

Zlata hitrostna drsalka Jutta Leerdam bi lahko zaslužila milijon dolarjev (844.370 evrov), ker je po tem, ko je prehitela vse tekmice, razprla svoj dres in pokazala bel športni nedrček znamke Nike.

Nizozemska hitrostna drsalka Jutta Leerdam bi lahko po osvojeni zlati medalji na zimskih olimpijskih igrah v Milanu s skorajda spregledano gesto, ko je razprla dres in pokazala bel športni nedrček znamke Nike, zaslužila nekaj manj kot milijon evrov. Podjetje naj bi ji bilo pripravljeno plačati za oglaševanje, čeprav 27-letnica uradno sodeluje z drugo športno znamko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zaročenka vplivneža Jaka Paula se je po tem, ko je ugotovila, da je osvojila zlato, v solzah ozrla proti tribuni in razprla zadrgo na oranžno-modrem dresu, nato pa med aplavzom naredila še en krog po drsališču. Kmalu za tem so na uradnem profilu znamke Nike objavili njeno fotografijo s pripisom: "Ko si hiter, ne prosiš za dovoljenje. Jutta Leerdam je podrla olimpijski rekord v hitrostnem drsanju na 1000 metrov in osvojila svojo prvo zlato medaljo."

Jutta Leerdam po osvojeni zlati medalji.
Jutta Leerdam po osvojeni zlati medalji.
FOTO: Profimedia

Njihov zapis naj bi se nanašal na to, da je uradni sponzor nizozemske olimpijske reprezentance na zimskih olimpijskih igrah Fila, a je Leerdamova kljub temu izbrala perilo druge znamke in ga pokazala pred vsemi, kot pravijo strokovnjaki za oglaševanje, pa bi lahko s to preprosto gesto veliko zaslužila. "Ker gre za Nike, domnevam, da bi lahko bila številka višja od milijona," je za nizozemski AD povedala strokovnjakinja Frederique de Laat.

Kot je znano, športniki za nastope na olimpijskih igrah ne dobijo plačila, se pa običajno države, iz katerih prihajajo in jih tudi zastopajo, odločijo, da tiste, ki osvojijo medalje, nagradijo. Nizozemska naj bi tako svojim zlatim olimpijcem plačala 29.552 evrov.

